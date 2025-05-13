63 yaşındaki caz piyanisti Kerem Görsev ile şarkıcı Neco'nun kendisi gibi müzisyen kızı Zeynep Özyılmazel'in (47) aşkını şubatta ilk ben müjdelemiştim. Önceki ay da kendi aralarında nişanlandıklarını açıklayan aşıklarla ilgili bu kez maalesef tatsız bir haberim var!

Havalimanında karşılaştığım Kerem Görsev'e, Zeynep Özyılmazel ile Bodrum'da yapmayı planladıkları düğünün tarihini sorunca, ayrıldıklarını söyledi! Sebebini açıklamadı ama kavga-gürültü etmeden dostça yollarını ayırdıklarını belirtti.

Aynı meslekte oldukları için çok iyi anlaştıkları konuşulan aşıkların ayrılığına şaşırdım doğrusu. Kerem Görsev üçüncü, Zeynep Özyılmazel de ikinci evliliğine hazırlanıyordu ama olmadı. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.

TÜRKİYE GÜZELİNİN ÖLDÜĞÜ VİLLAYI SATTI

Önceki gün Bodrum'da yaşayan bir arkadaşımla sohbet ederken, bugünlerde Bodrum'da herkesin bir villa satışını konuştuğunu söyledi. Sözünü ettiği villa ünlü iş insanı Ahmet Bayer'in villasıymış.

Hani şu, eski Türkiye güzeli Aslı Baş'ın terasından düşüp öldüğü villa satılmış.

Ahmet Bey, 15 milyon dolara sattığı konuşulan villayı kime sattığını ise söylemiyormuş. Ahmet Bey villayı, kötü anılarla dolu olduğu için mi yoksa paraya ihtiyacı olduğu için mi sattı, merak ettim doğrusu.

40. YAŞ KUTLAMASI İKİ GÜN SÜRDÜ

Şevket-Hayırlı Sabancı çiftinin Londra'ya yaşayan torunu Can Köseoğlu ile eşi Zeynep Köseoğlu, hafta sonu Cannes'da iki gün süren etkinliklerle 40. doğum günlerini kutladı.

Çiftin Fransa Rivierası'nın dünyaca ünlü mekanlarında gerçekleşen doğum günü kutlamalarına, aile yakınları ve yakın dostları şahitlik etti. Önceki akşam Cannes'ın arkasındaki tepelerde tarihi bir alanda kurulmuş Castellaras Kalesi'nde gerçekleşen final kutlaması ise çok görkemli oldu. Kadınların uzun tuvaletler, erkeklerin ise smokinleriyle katıldığı gecede şıklık tavan yaptı.

YENİ EVİNDE İLK DAVETİNİ VERDİ

Sosyetenin ve iş dünyasının seçkin isimlerinden Dalia Garih, geçtiğimiz ay taşındığı Balmumcu'daki evinde ilk davetini verdi. Dalia Hanım, hafta sonunda, yeni evinde yakın dostlarını ağırladı.

Son günlerde, 15 Haziran'da Beyoğlu Neve Şalom Sinagogu'nda evlenecek kızı Natalie Garih'in düğün hazırlıkları ile uğraşan Dalia Hanım, dostlarını da ihmal etmedi. Onları, cumartesi günü yeni evine davet etti ve birlikte keyifli bir akşam geçirdiler. Dalia Garih, yeni evinde güle güle oturur umarım.