İstanbul sosyetesinin sevilen ismi, iki torun sahibi 66 yaşındaki Bettina Machler'in annesi Pia Rosa Machler, 95 yaşına girdi. Bettina Hanım, kardeşi Urs Machler ile birlikte İsviçre'de yaşayan annesi için dillere destan bir kutlama organize etti. Maggiore Gölü'ndeki Brissago adasında yapılan kutlama için bütün aile fertleri bir araya geldi.

Bettina Hanım da İstanbul'daki ailesini, tam kadro İsviçre'ye götürdü. Kızı Pia Hakko Yeşil ve Can Hakko, onların eşleri Kerim Yeşil, Deniz Hakko ve çocukları Lily June Yeşil ve Leo Cem Hakko oradaydı. Bettina Hanım, annesinin doğum günü için büyük aile buluşmasına giderken yanında, aileden olmamasına rağmen birini daha götürdü.

O da 14 yıllık hayat arkadaşı Sinan Dereli idi. Kutlamada, tarihi bir şatonun merdivenlerinde aile fotoğrafı çekildi ve evli olmasalar da Sinan Dereli de o büyük aile fotoğrafına girdi. Bu arada kutlama iki gün sürdü ve sonra Bettina Hanım, annesini evine bırakıp ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü.



BODRUM'DA 'GÜZEL' BULUŞMA

Lüks bir Fransız kozmetik markası daha Türk pazarına girdi. Markanın Türkiye'ye gelişi için Bodrum'da, Caja by Maxx Royal'de bir kutlama daveti düzenlendi. Bilge Kuru'nun ev sahipliğinde düzenlenen davet, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi.

Önce marka hakkında bilgi alan konuklar, markanın ürünlerini deneyimleme imkanı da buldu. Bu 'güzel' buluşma, konukların mekanın da keyfini çıkarıp dostlarıyla sosyalleşmesiyle devam etti.

ÖNCE TEŞEKKÜR SONRA DUYGUSAL BİR KONUŞMA

Önceki akşam İstanbul'da, Justin Timberlake rüzgarı esti. Dünyaca ünlü pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake konsere bir saat geç başladı. Bunun nedeni ise terör saldırısı ihbarı nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınması ve salona girişte gecikme olmasıydı.

Timberlake, sahne çıktığında önce herkesin içeri girmesini beklediğini söyleyip "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi. Sonra da "Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor" diyerek samimi bir konuşma yaptı. Ardından müzik ziyafetine başladı ve bize de eğlenmek kaldı.

ÜNLÜ ŞEFLERLE LEZZETLİ DENEYİM

Dünyanın prestijli restoran rehberi Gault & Millau'yu Türkiye'ye getirmeyi başaran Gökmen Sözen, Türk gastronomisi için gerçekten çok güzel işler yapıyor.

Yerli ve uluslararası şeflerle "İmza Yemek Deneyimi" adı altında bir seri de başlatan Sözen, üçüncüsünü, Şef Osman Sezener'in sahibi olduğu Urla'daki restoranda gerçekleştirdi. Şef Osman Sezener, Şef Atilla Heilbronn, Portekiz'den Şef João Oliveira, İngiltere'den Şef Josh Angus ve İtalya'dan Şef Fabrizio Fiorani birlikte bir menü hazırlayarak, benim de aralarında olduğum davetlilere unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşattı.