FESTİVALDEN NOTLAR

Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleşen Antalya Film Forum, yoğun etkinlik programıyla başladı. Türk sineması için önemli projelerden biri olan ve bu yıl beşincisi gerçekleşen Film Forum, sinemamıza yine birçok değerli isim kazandıracak.

Bu yıl Film Forum'un katılımcılarının çoğunun kadın sinemacılar olduğunu gururla söylemek isterim. Bu yılki Film Forum'da; kadın yönetmenler, kadın senaristler ve kadın yapımcıların sayısı oldukça yüksek. Kurmaca Pitching, Belgesel Pitching, Work in Progress ve Yapımcısını Arayan Projeler platformlarında; kadının fikri, gücü, sesi, azmi ve dünyaya baktığı pencereler görülmeye değerdi.







Bu kadınlardan ikisi; yapımcı Betül Sezgin ile yönetmen Çiğdem Sezgin, Kurmaca Pitching platformunda 8 dakikalık film sunumlarını yapıp jürinin sorularını yanıtladı.

İkili; kadın gözünden çekecekleri 'Bekar Evi' isimli filmlerinde, birbirlerini tanımayan ve sevmeyen bir çiftin birlikteliğini anlatıyor. Kurmaca Pitching'te en çok konuşulan filmlerden biri de, yine iki kadın sinemacı İpek Erden ile Gizem Kızıl'a ait. İkili; 'Bana Karanlığını Anlat' adlı filmde, birkaç erkeğin vahşice öldürüldüğü bir kasabada katili ararken mesleği ve duyguları arasında seçim yapmak zorunda kalan bir komiserin hikayesini anlatıyor. Yönetmen Gözde Kural'ın 'Lipstick Fetva' filminde ise; ailesi Taliban tarafından katledilen 'Leyla'nın zorlu yolculuğu anlatılıyor.