Sinema sektöründeki en büyük krize; promosyon biletler, yani sinema bileti yanında mısır ve kolanın zorla satılması sebep olmuştu. Konuyla ilgili Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'dan harika iki yorum geldi. Cem Yılmaz da diğer yapımcılar gibi, uzlaşma sağlanmazsa 'Karakomik Filmler' serisini vizyona sokmayacak.

Yılmaz, "Filmlerimizin en adaletli şekilde seyirciyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin.

Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur.

Filmin vizyon tarihini en yakın sinemaya sorun, söyleyecekler" dedi.

'Organize İşler 2:

Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihini erteleyen Yılmaz Erdoğan'ın mısır-sinema kavgasıyla ilgili yorumu ise şöyle oldu:

"Türk sineması patladı mı bilmiyorum ama mısır patladı!

Eskiden filme gidip mısır yerdik, şimdi mısıra gidip filmi izliyoruz."