Tarih 9 Aralık Pazar, 'Mısıra zam var, yapımcıya zam yok' başlığıyla, yapımcıların bu durumdan rahatsız olduğunu yazmıştım. İlk kez yapımcılar birlik oldu.

Sinema sektöründe o günden bugüne büyük bir gerginlik yaşanıyor. Meclis'e sunulan yeni sinema teklif yasası, yapımcıların filmlerini vizyona sokmaması, sinema sahiplerinin geri adım atmaması derken; fatura yine sinema izleyicisine kesiliyor.

Sanki sinema salonu ile yapımcılar boşanıyor, arada biz çocuklar kalıyoruz gibi hissediyorum. Çocuklar, ebeveynlerinin boşanmasının ardından acı çekerler. Sinemasever de acı çekmektedir; yapmayın. Anlaşma sağlanmadığı taktirde 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' ve 'Karakomik Filmler'in yanı sıra 'Recep İvedik 6', 'Mucize 2: Aşk' ve 'Çiçero' gibi önemli yerli yapımlar da izleyicisi ile buluşamayacak.

Peki ya bizim suçumuz ne? Film yapımcılarıyla salon işletmecilerinin birbirine girmesi sektörü nasıl etkileyecek? Sinema izleyici sayısında düşüş mü yaşanacak? Tüm soruları Mars Cinema Group yetkililerine de, yapımcılara da sordum. Mars yetkilileri, "Sinema salonu sahipleri, sektörün çok kötü etkileneceğini söylüyor' dedi. Yapımcılar da; "Hakkımız olan payı istiyoruz, bu durum çözülmediği taktirde daha fazla film yapamayacak hale geliriz, bundan daha kötü ne olabilir?" dediler.



İKİ TARAF DA UZLAŞMALI

Bu olayı başından beri takip eden biri olarak, sürecin bir tarafı olmadan Türkiye'deki tüm sinemaseverler adına hakem olmaya hazırım. Çünkü yapımcıların ne kadar kazandığı, sinema salonlarının dağıtımı ve maliyetler; sinema izleyicisini hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Bizleri ilgilendiren tek şey 'Organize işler 2'nin, 'Karakomik Filmler'in ne zaman vizyona gireceği. Çözüm önerim; iki tarafın da acilen uzlaşması. Yapımcılar ,beş yıldır bilet başına aldıkları ücretin aynı olmasından şikayetçi. Sinema sahipleri ise bu zammı kabul etmeleri durumunda bilet fiyatlarının artacağını ve bunun izleyici sayısını düşüreceğini düşünüyor.



ŞEFFAF BİR SİSTEM KURULSUN

Sinemasever bu zammı hoşgörür; yeter ki boykot bitsin. Sinema salonu sahipleri sistemlerini online yapsın, daha şeffaf, güvene dayalı bir sinema sistemi kurulsun. Mars Group yetkililerine de söylediğim gibi, eğer uzlaşma sağlanamazsa, yapımcılar da yasa teklifi kabul edildiğinde o sinema salonlarındaki promosyon kampanyasına izin vermeyecek; demedi demeyin. Bu arada krizle başlayan bu yapımcı birlikteliğinin Türk sineması adına bundan sonra da devam etmesini ve her konuda birlik beraberlik olunmasını diliyorum.