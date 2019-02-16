Bu üç muhteşem sergiyi kaçırmayın

Ülkemizde sanata olan ilginin her geçen gün daha da artması öyle gurur verici ki! Özellikle son dönemde karşımıza çıkan sanat etkinlikleri sanatseverlere sadece iyi eserler sunmuyor, yeni genç yetenekleri keşfetmemizi de sağlıyor. Pilevneli Mecidiyeköy'ün yeni üç şahane sergisinin açılış günü bu bahsettiğime en güzel örnekti. Gençlerin oluşturduğu izdiham, Contemporary İstanbul'un kalabalığını asla aratmıyordu. Girişte Zeynep Arolat ve Sali Ferad'ın Tekerrür eseri karşılıyor sizi. Sosyal ve dijital bir deneyim olarak tasarlanan çalışma, insanı adeta hipnotize ediyor. ROTE / Tekerrür deneyini hayata geçiren sanatçıların amacı, günümüzün sosyal sorunlarına farklı bir bakış açısı ile değinmek. Pilevneli Project tarafından 24 Mart 2019'a kadar devam edecek olan sergilerden yapılacaklar listenize hemen eklemeniz gerekenlerin ilki Kağıt. İkincisi, Kezban Arca Batıbeki'nin Vaad Edilmemiş Topraklar'ı. Üçüncüsü ise EAA-Emre Arolat Architecture tarafından gerçekleştirilen Kent Hafızası Bağlamında Vıkvıklanmalar.



İŞTE DETAYLAR

Kağıt sergisinde, sizi 100'ün üzerinde sanatçının kağıt işleri karşılıyor. Sergi, Türkiye çağdaş sanatında, 1960'lardan bugüne uzanan bir çizgide, kağıt üzerine yapılan işleri ve materyal olarak kağıdın kullanıldığı yapıtları bir araya getirmiş. Ardan Özmenoğlu'nun kağıtlardan yaptığı müthiş Liberte Egalite Beyonce eseri görülmeye değer.



MÜLTECİ HİKAYESİ

Kezban Arca Batıbeki'nin Vaad Edilmemiş Topraklar adlı kişisel sergisini gezerken, insan o kadar duygulanıyor ki her eserde farklı ve çarpıcı mülteci hikayesine şahit oluyorsunuz. Özellikle dev bot enstalasyonu, mültecilerin botlarla gitmek istedikleri yere doğru yola çıkışlarını dramatizeden uzak, yaratıcı bir şekilde ele alıyor. Sergiden sadece sınırlar ve ulaşılan yeni topraklardaki insanlık hallerine dair görüntülerle değil, insanlık üzerine düşünerek ve bazı şeylerin daha çok farkında olarak ayrılıyorsunuz.



SESİNE GÜVENEN GENÇLER İÇİN KAYIT ZAMANI

Sesine güvenen gençler, hazırlanın. Vodafone Free- Zone, hayalinde müzik olan ve sesini duyurmak isteyen genç yeteneklere destek olmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone; Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere, bu yıl ikincisini gerçekleştireceği Son Ses Online Müzik Yarışması'na başvurmak isteyen üniversiteliler için Son Ses Kayıt Odası kurdu. Öğrenciler, burada kendi videolarını kaydedip yarışmaya başvurabilecek. Son Ses Kayıt Odası, 18-20 Şubat'ta Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi'nde, 25-27 Şubat'ta ise Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde olacak.



?SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Derya Bedavacı'yı ilk kez GÜNAYDIN'ın yılbaşı partisinde Hakan Altun'un sahneye davet etmesiyle tanımıştık. Meğer bu ikili, o zamandan bu zamana bir şarkı üzerine çalışıyorlarmış. Karşımıza şahane bir sürprizle çıktılar. İkilinin muhteşem sesinden çıkan 'Kavuşmalıyız'ı dinlemelisiniz. Aşklara eşlik edecek 'Kavuşmalıyız' şarkısının sözü ve bestesi Bedavacı'ya, düzenlemesi ise Aydın Kara'ya ait.