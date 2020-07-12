

Türk sinemasının güçlü kadın hikayelerine ve güçlü kadın karakterlere ihtiyacının olması, son yıllarda en çok konuşulan meselelerden biri. Tam da böyle bir film önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor. Ne mutlu ki Türk kadını ve tiyatrosu için bir milat olan Afife Jale'nin hayatı sinema filmi oluyor. Kadının, sosyal hayatta, tiyatroda özgürlüğünü kazanması için verilen mücadelenin baş kahramanı olan, sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kızı Afife'nin, tutkuyla bağlı olduğu kariyeri, zorlu hayat hikayesi, ölümü, en iyi güçlü kadın hikayesi olmaya aday. Bundan tam 33 yıl önce 1987 yılında Şahin Kaygun'un yönettiği, Müjde Ar'ın Afife'yi canlandırdığı bir film çekilmişti. Bu yıl ise Klan Film Makers/Fanatik Film/ Mars Entertainment ortak yapımı Emir Khalilzadeh yönetmenliğinde çekilecek. Ağustos'ta sete çıkacak olan filmin Afife'si hâlâ aranıyor. Sektör profesyonellerinin kafasındaki isim, böyle bir hikaye ve bu rol için Serenay Sarıkaya. Fi dizisinde Sarıkaya'nın canlandırdığı Duru karakterinin baş oyuncusu olmak için çabaladığı Afife Jale'nin anlatılacağı müzikal sahnesini hatırlayınca gerçekten de bu rol için çok uygun olduğu ortada. Serenay Sarıkaya'nın yüksek enerjisi; Bergen'i de, Afife'yi de oynamaya yeter.



2021'DE VİZYONDA

Ulaş Çobancı, Özlem Karakaş, Emir Khalilzadeh'in elinden çıkan senaryoyu Afife için birkaç kadın oyuncu da şu günlerde okuyor. Afife için düşünülen bir başka ismin de Özge Özprinçci olduğu söyleniyor. Rolü Serenay Sarıkaya mı oynayacak, Özge Özprinçci mi, yoksa başka biri mi, ilerleyen günlerde bekleyip göreceğiz. Vizyon tarihi 12 Şubat 2021 olacak filmin oyuncu kadrosu Afife karakteri dışında belli. Afife'nin eşi Selahattin Pınar'ı Mert Fırat, Refika'yı Aslı Bekiroğlu, Doktor Suat'ı Selim Bayraktar, Eliza'yı İdil Fırat, Methiye'yi Ulviye Karaca, Ahmet Fehim Bey'i ise Erdal Bilingen canlandıracak.

Hikayenin dramatik öğeler açısından izlenme potansiyeli oldukça yüksek. Afife Jale'nin 'Yamalar' adlı oyunuyla ilk sahneye çıktığı o tarihi geceden tam bir hafta sonra 'Tatlı Sır' adlı oyunla yeniden sahneye çıkması tutuklanmasına sebep oluyor. 'Odalık' oyununda rol aldığı için tiyatroya gelen polislerden kaçan Jale, sokakta yakalanarak karakola alınıyor. O dönemin İçişleri Bakanlığı kararıyla Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasının yasaklanması üzerine tiyatronun ücretli kadrosundan çıkarılıyor.

Hayatını zehir eden baş ağrıları bu dönemde başlıyor, doktorunun morfinle tedavi yoluna gitmesi üzerine madde bağımlısı olduğu biliniyor.



Çocukluğundan hastane dönemine...

başladığı tiyatro sahnesi çizimlerine de yer vererek Jale'nin resme olan tutkusunu da anlatılıyor. Özetle çocukluk yıllarından hastane sürecine kadar hayatının her detayı ele alınıyor. Bu arada filmde Balıklı Rum Hastanesi de var. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkması önündeki engeller kalkıyor ancak Afife Jale'nin madde bağımlılığı nedeniyle sağlığı bozuluyor ve tiyatroyu bırakmak zorunda kalıyor. Hafız Burhan'a tamburuyla eşlik eden Selahattin Pınar ile 1929'da evleniyor. 1941'de, 39 yaşında hayata gözlerini yumuyor.



'Tenet' yine ertelenebilir

Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington'un oğlu John David Washington'ın yer aldığı merakla beklediğimiz 'Tenet' filmi, yine vizyon tarihinin ertelemesiyle gündemde. 17 Temmuz'dan 31 Temmuz' a, son olarak da 12 Ağustos'a ertelenen filmin takvimi, azalmayan vakalar nedeniyle yeniden değişebilir. Sinemaların eski haline gelmese bile toparlanmasına büyük katkı sağlayacak 'Tenet'in Ekim ayında gösterileceği konuşuluyor.