Cumhuriyetin 98'nci yıl kutlaması, 'Gelmiş geçmiş en iyi 29 Ekim kutlamaları' listelerine eminim en üst sıralardan girecektir. "Neden?" derseniz, öyle büyük bir coşku ve yenilik var ki... Bir yanda İstanbul'da yıllardır beklenen AKM'nin görkemli açılışı diğer yanda Galataport İstanbul'un 200 yıl sonra yeniden açılan rıhtımında gerçekleşen bayram kutlamaları, Cumhuriyet Kupası için yarışan yelkenliler...







Evet, yelkenliler bugünün anlam ve önemine özel olarak açılıyor... Ne mutlu ki ben de o yelkenlilerden birinin içindeyim ve heyecanla Cumhuriyet Kupası'nı hangi tekne kazanacak diye takip ediyorum... Tek kelimeyle eşsiz, inanılmaz, göz kamaştırıcı, duygu dolu...







Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'ndan bahsediyorum. Yarış, Dolmabahçe önünde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlıyor. Gözlerim dolu dolu o anlarda.







Yarışların İstanbul etabı hakkında bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa... Böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. İstanbul'un binlerce yıllık tarihinin; kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemek eşsiz" dedi.







ÇOCUK SENFONİSİNDE BİR YILDIZ: İLYUN

Öyle büyük bir yetenek ki İlyun Bürkev, sanatçı doğmuş diyebiliriz. Kendisi 13 yaşında henüz, kapatın gözlerinizi dinlerken, sizi bambaşka dünyalara götürmesine izin verin...







Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 29 Ekim'i Galataport Özel Konseri ile kutladı. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği 72 konserde, 100 bine yakın izleyiciye ulaşan DÇSO'ya bu özel konserde, katıldığı birçok uluslararası piyano yarışmasında dereceleri olan İlyun solist olarak eşlik etti. Öyle bir performans sergiledi ki, abi-ablalarına şapka çıkardı. Konserde; Mozart-Saraydan Kız Kaçırma Operası Üvertürü, Beethoven-Türk Marşı gibi klasikleşmiş eserleri seslendirdi. Bu küçük yeteneğin adını ileride çok duyacaksınız.







SPORU YARIŞMAYLA SEVDİRECEKLER

Sporu seveni çok mutlu eden, sevmeyene ise bir şekilde sevdiren bir grup var, adı FitKAFA. Pandemide bir kitapla yola çıkıyorlar, kitabın adı 'Fahrenheit 451'. O günden bu güne tam 17 ay oldu ve dünyadan binlerce katılımcımızın olduğu F 98.6 grupları var, tüm dünya eş zamanlı spor yapıyor. Özellikle pandemi döneminde insanlar evlerde ümitsiz şekilde yemeklere gömülmüşken, birçok insana umut olmuşlar. Şimdi de bir yarışma düzenliyorlar; 2 erkek, 1 kadın katılımcıdan oluşan, yarışmacıların kondisyon, esneklik, güç ve yeteneklerinin test edildiği fonksiyonel fitness yarışması. Yarışmanın amacı spor sever insanların beraber keyifli bir pazar günü geçirmesi, sevmeyenlerin ise teşvik edilmesi. Yarışmanın tüm geliri ise çocuklara yardım amaçlı bir kuruma bağışlanacak.