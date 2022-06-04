Ata Demirer, yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün çekimlerine Erdek'te başladı. Oyuncu, setten ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaşınca hemen benzetmeler başladı. Demirer'in filmdeki karakteri Cengiz Sezen, Recep İvedik'e benzetildi. İşin aslı giydikleri gömlek aynı, hepsi bu. İlla benzetme yapılacaksa Bursalı şarkıcılara, yani karakterin gerçekten birebir yansıttığı kişilere bakılabilir.







Film 80'li yılları nostaljik bir halde sunduğu için de İvedik benzetmesi sadece bir gömlek üzerinden yapılınca insan şaşırmıyor değil. Bu arada filmde Bursaspor'a da güzel bir gönderme var. Demirer'in, senaryosunu kendi yazdığı filmde, Bursaspor'un 36 yıl önce giyilen formasının orijinalini bulmak için yeşilbeyazlı camianın bazı isimleriyle temasa geçilmiş. Bu filmle anlaşılan o ki 80'li yılların yeşil sahalarına da şahit olacağız.







Filmin kadrosunda Ata Demirer ile birlikte Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Cem Gelinoğlu, Bedir Bedir, Seda Türkmen, Erkan Can ve Özge Özacar yer alıyor.



RENGARENK İSTANBUL 'KIYININ HAFIZASI'NDA

Siyah beyaz eski İstanbul fotoğrafları gördüğümüz anda Ara Güler mi çekti acaba diye düşünürüz. Halbuki usta sanatçının gün batımında inanılmaz renklerde çektiği İstanbul fotoğrafları var.







Galataport İstanbul'un, tarihi 1911'e kadar uzanan en eski binası Paket Postanesi'nde gördüğüm eserler karşısında hissettiklerim, o dönemde neredeyse filtreli fotoğraflar çekilmiş dediğim bir sergi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında görücüye çıktı. Ara Güler 'Kıyının Hafızası Sergisi', sanatçının arşivinden ilk kez bir araya getirilen 28 adet renkli fotoğraftan oluşuyor.







Eser seçkisi, ilhamını İstanbul ile özdeşleşen Boğaz ve kıyılarından alarak gündelik hayatın içinden farklı anlara ışık tutuyor ve aynı zamanda büyük usta Ara Güler'in Galataport İstanbul'daki ilk renkli fotoğraf sergisi olma özelliği taşıyor. Ara Güler'den sonra ikinci durağınız kesinlikle Türkiye'de çağdaş seramik sanatının öncülerinden ve ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı olan Füreya Koral'ın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında TBMM'den getirilen eserlerini göreceğiniz sergi olmalı.



UNUTMAYIN

Tüm medeniyetleri birleştirici, kapsayıcı bir noktada olan Galataport İstanbul, yerleşik hayata geçişlerin ilk izlerini taşıyan ve 2011'de UNESCO 'Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'yi anlatan Gerçekliğe Dönüş, Göbeklitepe Sergisi'ne de ev sahipliği yapıyor. Gerçekliğe Dönüş Sergisi, Dünya Kültür Miras Alanı olan Göbeklitepe'den yola çıkarak insanlığın ve medeniyetin kökenine bir yolculuğa çıkaran modern sanat sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi, ustaların canlı performanslarının yanı sıra Göbeklitepe'nin hikayesini replikalar, dijital form ve basılı materyallerle anlatıyor.



MULTİKÜLTÜREL GASTRONOMİ FESTİVALİ'NDE BİR GÜN

Multikültürelliğin mutfağa yansıma hali T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beyoğlu Kültür Yolu'nun başlangıç noktası Galataport İstanbul'daki Paket Postanesi'nin tarihi yarımada manzaralı rıhtımında, Anadolu'nun kadim mutfaklarının bir araya geldiği multikültürel gastronomi festivali United Cuisines ile başlıyor.







Ermeni, Rum, Musevi, Süryani gibi farklı toplumların ülkemiz mirasına kattıkları yeme içme kültürlerinin ve mutfak lezzetlerinin sunulduğu etkinlikte birbirinden farklı yemekler var.