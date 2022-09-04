Tarihi anların unutulmazlığına inovatif katkı sunacak bir gelişme yaşandı bu hafta NFT dünyasında. FIFA, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen 2022 Dünya Kupası için özel bir NFT koleksiyonu yayınlayacağını açıkladı. NFT koleksiyonunda turnuva tarihi boyunca atılmış en iyi goller, en iyi kurtarışlar ve ilginç gol sevinçlerinin yer alacak olması çok heyecan verici. FIFA'nın geçtiğimiz aylarda Algorand ile yaptığı anlaşmadan sonra blok zincirin yerel varlığı ALGO'ya olan ilgi bir hayli artmıştı. Yapılan ortaklıkta Algorand, FIFA'nın dijital cüzdan oluşturmasına ve diğer Blockchain tabanlı projeler başlatmasına yardımcı olacaktı. İlk adım da Dünya Kupası NFT koleksiyonu ile atılmış oldu. Düşünsenize kullanıcılar, Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası tarihindeki en iyi golleri, kurtarışları, ilginç gol sevinçleri ve daha fazlasını içeren anları satın alabilecek veya takas edebilecek. Dilerim ülkemizde futbol gündemimizde bu tür projelerin hayata geçtiğini en yakın zamanda görürüz çünkü nice eşsiz gol sevinçlerimiz var. FIFA+Collect adı verilen koleksiyonun bu ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Merakla bekliyoruz.







KRİZE ÇARE NFT'DE Mİ?

Tesadüfen 'Borç batağındaki Barcelona, çözümü NFT'de buldu' başlıklı bir makaleye denk geldim. Milyar dolarlık bir borcun içinde olan futbol tarihinin en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona, finansal krizden çıkmak için trendleri takip etme kararı almış. Bir süre önce kendi taraftar Token'ını piyasaya süren futbol kulübü, şimdi de NFT projesi üzerinde çalışıyor. NBA'den ilham alan Barcelona, NBA Top Shot'a benzer klipler oluşturacak. Söz konusu videoları NFT haline getirmeyi planlayan takım, bunları açık artırmaya çıkararak satışa sunacak.







Özellikle Messi ve diğer efsanevi futbolculara ait videoların oldukça yoğun ilgi görmesi bekleniyor ancak taraftarlar bu duruma biraz tepkili. Neden derseniz, Messi hayranları, Barcelona'yı geleceğini düşünmemesine rağmen yıldız futbolcu üzerinden para kazanmaya çalışmakla suçluyor. Bence şahane bir proje; Türkiye'deki futbol kulüpleri de taraftar token'larına ya da NFT projelere ağırlık verirse belki finansal krizi daha hızlı atlatır ne dersiniz? Hiç de mantıksız değil, her taraftar bir token alsa kulüplerde borç kalmaz daha da kar elde edilir. Öte yandan bu token'ler spor kulüpleri ile taraftarları arasındaki etkileşimi güçlendirmek, taraftarlara bazı konularda söz hakkı vermek, ayrıcalık tanımak, avantajlar sağlamak amacıyla çıkarılır.







WHATSAPP'TAN ŞİZOFRENİYE DAVETİYE!

WhatsApp'tan 'Gerçek Yalnızlar' için yeni bir özellik geliyor; kendi kendine mesajlaşma. Esasen bu özellik için Whats app'tan şizofreniye davetiye desek daha doğru olur. Aslında özelliğin ortaya çıkış hikayesi çok masum. Önemli detayları kendine mesaj atan kişiler için bir geliştirme yapmış. WhatsApp, son olarak grup sohbetlerinde gönderilen mesajlarda mesajı gönderinin profil fotoğrafını mesajla birlikte gösteren özelliğini test ediyordu. İyi niyetli girişimler ancak biraz yavaş ilerliyor.







BILL GATES'İN SİVRİSİNEKLERLE AMACI NE?

Bill Gates'in, sosyal medya hesabındaki sayfasına sivrisinek fotoğrafı koyarak değiştirmesi dikkat çekmişti. Ardından hemen Gates'in gizli planı olduğu iddiaları gündeme geldi. Neden sivrisinek resmi koymuş, neden sivrisinek fabrikaları kurmuş, yeni biyolojik bir silah mı deniyormuş yoksa yeni bir salgının gizli habercisi miymiş bu sivrisinekler? Komplo teorileri böyle sürüp gidiyor. Halbuki biraz araştırsalar Dünya Sivrisinek Programı, Bill Gates'in bir projesi değil. Programın kurucusu, şimdilerde halen direktörlüğünü de yapan Scott O'Neil. O'Neil, uzun yıllar boyunca sivrisinekler ve bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yapmış. Bill&Melinda Gates Vakfı ise 2004 senesinde projeyi fonlama teklifinde bulunuyor ve programa bu şekilde dahil oluyorlar. Özetle Gates'in sivrisineklerinde bir şey yok, komplo yine bazı kişilerin hayal ürünü, can sıkıntısı...



