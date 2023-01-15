21. yüzyılın sürprizleri ardı arkasına gelmeye devam ediyor. İsveç'ten bir arkadaşımın mesajını aynen sizinle paylaşıyorum. "Çiplenmeyi düşünüyor musun? Ben çok faydasını gördüm sizin ülkenizde yasal mı bilmiyorum ama çok çok öneririm". Bu tip soruların karşısında haliyle insan dünyanın sonuna mı yaklaşıyoruz diye düşünebiliyor. 'Çiplenmeye hazır mısın?' sorusu daha doğru sanki cevabı tahmin ettiğiniz üzere tabii ki hayır. Nasıl hazır olabiliriz onu da bilmiyorum. Dünya genelinde, vücuduna çip enjekte edilmiş 'cyborg' sayısının 10 bine ulaştığı biliniyor.







UYDUDAN İZLENECEĞİZ

En çok mikroçip şirketinin bulunduğu İsveç, 3 bin kişi ile 'çiplenmiş' en fazla insana sahip ülke konumunda. Bu çipler sayesinde ileride herhangi bir kişinin uydular sayesinde dünya üzerindeki her hareketini izlemek mümkün olabilecek. Bu izleme sırasında kişinin medikal bilgilerine kadar yüzlerce detay bir veri tabanına aktarılabilecek. Kaçırma olayları ve sağlık sorunu olan kişilerin tıbbi destek alması gibi konularda bu teknolojinin çığır açacağı söyleniyor. Tabii kötüye kullanıma da çok müsait bir teknoloji. Herkesin birbirini takip ettiği çok da sağlıklı olmayan, kişilik haklarının ihlal edildiği bir durum aslında. Geçtiğimiz yıl İsveç merkezli bir şirket, çalışanlarının derisinin altına çip yerleştirme uygulamasını başlatmış. El derisinin altına şırınga aracılığıyla yerleştirilen çok küçük mikroçipler sayesinde, çalışanlar şirket içindeki tüm cihazları kullanmaya, kimlik kartı olmadan şirkete girmeye başladılar. Çip takıldıktan sonra bir kod alıyorsunuz sonra o kod sayesinde de etrafta bulunan teknolojilerle iletişime geçebiliyorsunuz. Kurumsal dünyada uygulamanın etik tarafı tartışılırken, çip uygulaması kamusal alanda da hayata geçmiş durumda.







İsveç'te bazı trenlerde yolcular e-biletlerini derilerinin atında taşımaya başladılar. Ülke genelinde şu anda tam 3 bin kişi, eline çip enjekte ettirmiş durumda. Fiyatı 150 dolar. Bu çip, kişisel verileri, kredi kartı numaralarını ve tıbbi bilgileri depoluyor; radyo frekanslarını kullanarak cihazlar ile iletişime geçiyor. Meksika'da kaçırılma olaylarına karşı önlem olmak için deri altına çip yerleştirmenin çok iyi bir çözüm olduğu söyleniyor. Daha biz 2023 yılında hayvanlara getirilen zorunlu çip taktırma olayından çıkamamışken şimdi kendimize taktıracağımız çipi konuşuyoruz. Çip taktıran insanların yorumlarına baktığımda çoğu memnun olduklarını belirtiyor.



ETİK SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Çip sayesinde evlerine veya arabalarına kolayca girebildikleri, cep telefonlarına ihtiyaç duymadan kimliklerinin doğrulandığı veya bazı güvenli alanlara girebildikleri gibi avantajları sayıyorlar. Ayrıca, yukarıda bahsettiğim çip sayesinde kişisel verilerinin daha güvenli bir şekilde saklandığını veya sağlık verilerinin daha kolay takip edildiğini söylüyorlar. Sonuç olarak, çip taktıranlar mutlu olsa da öncellikle bu teknoloji ile ilgili etik ve güvenlik sorunlarının çözülmesi gerekiyor.







ROBOTLAR SADECE ŞOV ARACI OLDULAR

Hayatımızı değiştirecek yeni teknolojilerin birçoğunu dünyanın en etkili teknoloji etkinliği olan CES (Consumer Electronics Show)'da gördük. Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta gerçekleştirilen fuarda bu yıl robotlardan pek kimse bahsetmiyordu. Hani yakın tarihte birçok meslekte insanların yerini robotlar alacaktı? Robotlar bana göre biraz pazarlama harikasıydı sanki… CES fuarı, genellikle büyük üreticiler tarafından kullanılan bir platform olarak kabul edilir ve pandemi nedeniyle üreticilerin fuara katılmayı tercih etmemesi, robotların az sayıda olmasına neden olmuş. Diğer bir sebep ise, pandemi nedeniyle üretim ve ticaretin etkilenmesi. Böylece, üreticilerin ürünlerini fuara götürememesine neden olmuştur. Sonuç olarak, CES fuarında bu yıl robotların az sayıda olmasının sebebi de pek gerçekçi gelmedi. Bir diğer açıklamada robot teknolojisinin hızla gelişmesi ve üreticilerin daha yenilikçi ve gelişmiş robotlarını daha sonraki fuarlarda sergilemeyi tercih etmeleri gibi nedenler bulunduğu söyleniyor ancak ortada robot yok ki yenilikçisini konuşalım. Hani robot garsonlar nerede, sürekli bozuluyorlar, olmadılar, sürdürülebilir değiller, sadece şov aracı olarak hayatımıza girdiler hepsi bu.