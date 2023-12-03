Şehre bir film gelir sinemalar eski günlerine döner mi dersiniz? Tam da böyle bir hava var beyazperdede çünkü beklenen an geldi ve Ölümlü Dünya 2, vizyona girdi.

Bu gelişme, sinemaseverler arasında büyük bir sevinç dalgası yarattı ve birçok kişi için sinemanın eskiye dönüşüne dair umutları yeniden yeşertti. Başarılı yapımcı Timur Savcı, a Para'daki televizyon programımda, Ölümlü Dünya 2'nin ilk filmden daha fazla aksiyon ve komedi vaadiyle vizyonda olduğunu söyledi bunları duyunca filmle ilgili beklentinin daha da yükseldiğini söyleyebilirim.







Öte yandan Ölümlü Dünya 2'nin vizyona girmesiyle sinema sektörü için yeni bir dönem başlayabilir. Bu durum, sinema endüstrisinin toparlanması ve eski günlerine geri dönmesi için önemli bir fırsat. Timur Savcı programdaki sohbetimizde iki yeni film müjdesi daha verdi. Biri 'Lefter'in Hayatı' diğeri ise 'Barış Manço.' İki proje de çokça heyecan verici.



LEFTER'İN HAYATI

Lefter'in hayatının film olması sinema endüstrisi için de futbol dünyası için de heyecan verici bir gelişme. Kariyeri boyunca 832 gol atan Ordinaryüs lakaplı futbolcu, Fenerbahçe efsanesi olarak bilinir. Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da ilklere imza atan futbolcu 2012 yılında hayatını kaybedene kadar spor dünyasının en çok ilgi gören isimlerinden biri olmuştur.







Türkiye Milli Futbol Takımı'nın tüm yaş gruplarında toplamda 50 milli maç oynaması sebebiyle Altın Şeref Madalyası alan ilk Türk futbolcudur. 46 kez formasını giydiği A Milli Takımı'nda 21 gole imza atmıştır. 1964 yılında Fenerbahçe formasıyla jübile yapan Lefter, Yunanistan'ın AEK ve Güney Afrika'nın Johannesburg takımlarında futbolcu/antrenör olarak bir süre görev yaptı. AEK'da başlayan antrenörlük kariyerine Türkiye'de Feriköy, Mersin İdmanyurdu, Boluspor, Samsunspor, Sivasspor ve Orduspor'da devam eden Lefter, son görevini 1972-73 sezonunda Orduspor'da yaptı. Kadıköy semtindeki Kuşdili Parkı'na heykeli dikildi. 2012 yılında kalp yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldı.









BARIŞ MANÇO...

7'den 77'ye tüm Türkiye'nin Barış Ağabeyi, Barış Manço, 2 Ocak 1975 tarihli Baba Bizi Eversene, sanatçının tek sinema filmidir. Barış Manço bu filmde başrol oynamış ve filmin müziklerini Kurtalan Ekspres ile beraber yapmışlardır. 2024 yılında da Barış Manço'nun hayatı beyazperdede karşımızda olacak. Yurt dışındaki başarıları, müzik yolculuğuna ait hikayesi kesinlikle seyir zevki yüksek bir filmi geleceğinin habercisi. Sete çıkacakları günü şimdiden merakla bekliyorum.



KADIN VE ERKEK OYUNCULAR ARASINDA ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ...

Sinema ve dizi sektöründe uzun zamandır tartışması olan bir konuyu da Timur Savcı'ya sordum. Gerçekten erkek başrol oyuncuları kadın başrol oyuncuların iki katı mı para alıyor? Savcı'nın cevabı çok netti:







"Bunun cinsiyetçilikle bir alakası yok. Erkekler kadınlardan daha çok almıyor. Kimi zaman kadınlar erkeklerden daha çok alıyor belki de bu tamamen kimin daha iyi oyuncu olduğuyla alakalı."

Savcı, iyi oyunculuğun cinsiyetten bağımsız olduğunu savunarak, kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliği meselesini farklı bir perspektifle ele alıyor. Ona göre, yetenek ve başarı, ücret belirlemede öncelikli. Bence herkesin kafasındaki soru işareti giderilmiştir bu cevapla diye düşünüyorum.



MERAKLA BEKLENEN 2024 FİLMLERİ

2024 yılı, birçok büyük film serisinin uzun zamandır beklenen geri dönüşleriyle birlikte gişede büyük bir yıl olacağını işaret ediyor. 'Gladyatör 2' ilk filmden 20 yıl sonra gelecek. Post-apokaliptik türünün yaratıcısı ve efsanevi 'Mad Max' filmlerinin ardındaki usta yönetmen George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğunda oturduğu, serinin beşinci devam halkası olan yapımın başrolünü Charlize Theron ve Tom Hardy paylaşıyor.







Theron'un 'Furiosa' karakterini canlandırdığı filmde Tom Hardy 'Max Rockatansky' rolü ile karşımıza çıkıyor.

2024 yılında vizyona girecek olan 'Furiosa', bu filmde tanıtılan ve Charlize Theron tarafından canlandırılan aynı adlı karakterin gençliğini ele alacak.