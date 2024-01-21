Milli İstihbarat Teşkilatı'nın zengin tarihini keşfetmek için tasarlanan bir sergi düşünün, sadece bilgilerle değil, izleyenleri derinlere çeken bir deneyim vadediyor. Serginin ilk bölümü, teşkilatın kuruluş yıllarına bir bakış sunarak izleyicilere zamanın tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkarıyor. Duygusal bir bağ kurmak için, o dönemin önemli figürleri ve olaylarına odaklanarak, ziyaretçilere tarihle bütünleşme fırsatı sunuluyor. Ziyaretçiler, ajanların gözünden dünya olaylarına tanıklık ederken, karar almanın karmaşıklığını ve stratejilerin nasıl oluşturulduğunu anlama fırsatı buluyorlar.







Serginin en etkileyici bölümlerinden biri, soğuk savaş dönemine odaklanan kısım. İstihbarat teşkilatının bu dönemdeki rolleri, casusluk operasyonları ve kriz anlarını detaylı bir şekilde açıklıyor. Ziyaretçiler, bu tarihi dönemde yaşanan gerilimli anları adeta hissederek deneyimliyor. Ancak sergi sadece geçmişi değil, aynı zamanda günümüz istihbarat çalışmalarını da ele alıyor. Modern teknolojinin kullanımı, siber güvenlik ve küresel tehditlere karşı alınan önlemler gibi konular, ziyaretçilere teşkilatın günümüzdeki önemini anlama şansı sunuyor. Ses efektleri, ışıklandırma ve interaktif gösterimler bir araya getirilerek, ziyaretçilere gerçek bir istihbarat operasyonu atmosferi sunuluyor.







HALKLA BULUŞMA

Millî İstihbarat Teşkilatımızın 97. yılını anmak adına düzenlenen 'Temas İstanbul' sergisinden başkası değil bahsettiğim, Atatürk Kültür Merkezi'nde göz kamaştırıcı bir dijital deneyim sunuyor. Bu sergi Milli İstihbarat Teşkilatımızın tarihsel süreci hem istihbaratı hem operasyon ve teknoloji anlamındaki gelişim sürecini anlatan çok önemli bir sergi. Vatan, Gelenek, Gelecek ve Gurur başlıkları altında kurgulanan bu sergi, Türkiye'nin istihbarat tarihini ve kültürünü ziyaretçilere benzersiz bir şekilde aktarıyor. Serginin odak noktasında, tarihsel sürecin temel ilkelerini belirleyen dört kavram seti yer alıyor. Bu başlıklar, Millî İstihbarat Teşkilatımızın evrimini ve kültürünü anlamamıza rehberlik ederken, küresel olaylarla birlikte savunma, teknoloji ve dijital dönüşüm gibi önemli konulara da odaklanıyor. Milli İstihbarat teşkilatı (MİT), gizli takiplerde ve casuslara karşı kullandığı tarihi cihazlarını sergiledi. İlk kez halkın bilgisine sunulan cihazlar arasında gizli kameralı robot kravatlar, ayak topuklarına gömülü gizli ses kayıt cihazları, tuğlalara gizlenmiş kameralar var. Sergiyle MİT'in, İngiliz casus, Arabistanlı Lawrence'a bir motosiklet ile takip evraklarını da arşivinde bulundurduğu anlaşıldı.

19 Ocak-11 Şubat arasında, pazartesi günleri hariç, 11:00-20:00 arasında sergi gezebilecek. Bu eşsiz deneyim, Millî İstihbarat Teşkilatımızın tarihsel sürecini zengin görsel ve içeriksel unsurlarla ele alarak, neden gezilmesi gerektiğini vurguluyor. Sergi, ülkemizin istihbaratının ve stratejisinin evrimini anlamak isteyenler için bir zenginlik kaynağı sunuyor.







ELTON JOHN MÜZAYEDESİ

Elton John'ın 21 Şubat'tan itibaren Christie's'de 10 milyon dolar hasılat elde edeceği tahmin edilen bir dizi müzayedede 900 ürünü satılıyor. Öne çıkanlar arasında John'un 50.00 dolara hit Broadway şovları 'Billy Elliot' ve 'Aida'yı yazdığı Yamaha konservatuarı kuyruklu piyanosu; Julian Schnabel'in John'un portresi 300.000 dolara; ve 1,5 milyon dolarlık bir buket çiçek fırlatan maskeli bir adamın 2017 Banksy üçlüsü. Şarkıcının ikonik güneş gözlükleri, paraflı gümüş platform botları ve tekstil tasarımcısı Annie Reavey tarafından yapılan 1970'lerin fildişi ve altın rengi kostümü de blokta yer alacak. John, Georgia'da bulunduğu süre boyunca Dorothea Lange, Macar fotoğrafçı André Kertész, Andy Warhol, Cindy Sherman ve Robert Mapplethorpe'un çalışmalarını içeren kapsamlı bir koleksiyon topladı. Bunun bir kısmı, 2016'da Tate Modern'deki 'Radikal Göz' sergisi kapsamında sergilendi.