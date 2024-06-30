Bodrum'da güneşin altında, masmavi suların kucağında serinlerken kulağıma bir haber çalındı: "Bizim kaptan bile Tik- Tok'ta!" Tabii önce gülmekle yetindim. Etrafımızda sürekli değişen bir dünya var ve sosyal medya artık bu dünyanın merkezinde yer alıyor. Ancak bir deniz kaptanının TikTok'ta ne işi var, değil mi? Diğer yandan neden olmasın?







Biraz araştırınca öğrendim ki, sadece bana bahsedilen kaptan değil, Bodrum'un dört bir yanındaki birçok kaptan TikTok fenomeni olmuş! Öyle ki, demir atma ve alma ritüellerini, koy koy dolaşmalarını, deniz üstünde geçen maceralarını sosyal medyada paylaşarak ciddi bir takipçi kitlesi elde etmişler. Kaptanların günlük rutinleri artık sadece tekneyi güvenli bir şekilde limana yanaştırmak veya konuklarını memnun etmekle sınırlı değil. Günümüz kaptanları, sabah ilk iş telefonlarını çıkarıyor, bir selfie çekiyor ve "Günaydın dostlar! Bugün rotamız Cennet Koyu, kimler bizimle?" diyerek günü başlatıyorlar. Ne kadar da çağın gerisinde kalmışız meğer! Hele ki, akşamları yıldızların altında, teknede düzenlenen mini konserler ve yemek tarifleri videoları... Tam bir 'koy influencerlığı'! Teknelerdeki kaptanlar adeta birer ünlü, her videoda denizcilik terminolojisiyle espriler yapıyor, takipçilerini güldürüyor ve beğenileri topluyorlar. Kaptanlık bir meslekten çok, şimdilerde bir gösteri sanatına dönüşmüş durumda.









HERKES ÜNLÜ OLMUŞ!

Geçenlerde kaptanımızın TikTok hesabına göz attım; teknenin pruvasından çekilmiş nefis manzara videoları, deniz kaplumbağalarının korunması için uyuma süreçleri. "Bugün yine muhteşem bir gün, deniz müthiş, siz de burada olsaydınız!" tadında paylaşımlar... Tekneler artık sadece ulaşım aracı değil, içerik üretim stüdyosu haline gelmiş. Bu durumdan en çok mutlu olanlarsa, gençler ve içerik üreticisi olma hayali kuranlar. Deniz ve sosyal medya birleşince, ortaya çıkan bu yeni meslek dalı, gençlerin fazlasıyla ilgisini çekiyor. Kaptanlar gençlere "Bakın, denizcilik sadece dümen tutmak değil, aynı zamanda eğlence ve paylaşım!" diyerek örnek oluyorlar. Güvenlik görevlileri, şoförler, bakkallar… Herkes TikTok'ta! Sosyal medya, herkesi birer mini ünlü yapmış. Ama şu gerçek ki Bodrum'un içerik üreten kaptanları kadar havalı ve keyifli başka TikTok fenomeni yok. Bu yaz, bir kaptanın gözünden Bodrum koylarını keşfetmek isterseniz bir TikTok'a uğrayın derim.





ÇAĞIN TEHLİKESİ: SAPLANTILI İLGİ

Sevgililiklerini sosyal medyada yaşayanlar, gittikleri tatilde verecekleri pozu düşünerek zaman harcayanlar… Özetle hayatı başkaları için yaşayanlar, nispetle vakit öldürmek kadar abes bir şey olabilir mi? Çağımızın en büyük açmazı, herkesin gözünün başkasının hayatında, yaptığında ve gezdiğinde olması. Uzaktan bakarak, olanı eleştirerek var olmaya çalışıyorlar. Eleştiri sınırı da kalmadı, son derece acımasız duygusuz. Başkasının hayatlarına göz koyma işi sosyal medyayla zirve oldu. O neden orada, ben değilim?









Bunun hesabını kendine sor, hayatın başkalarının hayatını gözlemek olduğundan, kendini inşa etmeye vaktin olamadığından olabilir mi acaba? Artık herkes kendi bahçesine baksın, güzelleştirsin, yeni çiçekler açsın. Çiçek açanların suyunu kesmeye çalışmasın. Nedir bu saplantılı ilgi? Bu durumdan çıkış yolu, bireylerin kendi hayatlarına odaklanmalarından geçiyor. Başkalarının hayatlarına göz koymak yerine, kendi potansiyelimizi keşfetmek ve geliştirmek önemlidir. Bu süreç, kendimize karşı daha dürüst ve açık olmamızı gerektirir.