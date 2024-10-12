Discord, son yıllarda özellikle gençler arasında popüler hale gelen bir iletişim aracı. Birçok farklı amaçla kullanılan bu platform, insanların bilgi paylaşımından oyun topluluklarına kadar birçok alanda sosyalleşmelerine olanak tanıyor. Ancak, tıpkı diğer dijital araçlar gibi, son günlerde kötüye kullanımlarıyla gündemde. Türkiye'nin kanını donduran cinayetlerin ardından bu ve benzeri platformlarda suç unsuru içerikler paylaşılan çok sayıda grup olduğu ve bunların bazılarının üyelerini suça özendirdiği öne sürüldü. Birkaç gün önce 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildi.









Aslında platform, İstanbul'da 4 Ekim Cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadının aynı yaştaki Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmesinin ardından tartışma konusu oldu. 19 yaşında olan ve kısa bir süre önce kasaplığı bıraktığı öğrenilen Çelik'in bu platform üzerinden bir Incel grubuyla iletişim halinde olduğu iddia edildi. Bugüne kadar kimse tehlikenin farkında değildi, olaylar sonrası olması gereken karar verildi ama peki şimdi ne olacak? Bakın, bu platform kapanır başka bir adıyla yeniden açılır.

Bizim bu bilinçsiz ve kontrolsüz sosyal medya platformlarının kullanımına karşı gençlerimizi potansiyel tehlikelerden nasıl koruyabiliriz? Bir kere ebeveynler çocuklarının internet kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmalı, bugüne kadar kimse bu platformun adını bile bilmiyordu. Okullarda dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitimler verilmeli, öğrencilere siber zorbalık, dijital bağımlılık ve kişisel bilgilerini koruma gibi konularda farkındalık kazandırılmalı. Öte yandan bunun gibi uluslararası platformlarda yaşanan sorunlarla mücadele için ülkeler arası işbirliği güçlendirilmelidir.



VERGİ DENETİMİ SANATÇILARA GELSİN!

Futbolculara yönelik vergi cezalarının gündeme gelmesiyle birlikte, aynı lensi bir de müzik sektörüne çevirmek pek fena olmaz. Yani, futbolcuların milyon dolarlık sözleşmelerine dikkat çekiyoruz, peki ya sahnede kazandığı ücretle villaları, yatları, özel kasaları dolduran şarkıcılar? Yılbaşı gecesi aldıkları astronomik ücretler toplansa, ülkede yeni bir finansal yapı kurulacak neredeyse. Ama yok, nedense bu yıldız şarkıcılarımızı kimse fazla denetlemiyor. Düşünün, bir denetim memuru yeni yıl sabahı uyanıp kahvesini içerken, kafasında bir ışık yanıyor: "Bir dakika ya, futbolcuları denetliyoruz da, sahnede fırtına gibi esen şarkıcılar ne durumda acaba?"









Hemen harekete geçiyorlar ve her sahne sonrası valizlerle taşınan paralar, banka hesaplarına yatmayan sahne ücretleri, konser sayıları falan incelenmeye başlanıyor. Sahi, hangi konserden sonra banka hesabına tam bedeli yattı ki? Yani, tam bir sinema filmi olur buradan... Şarkıcı, sahne arkasına gider, menajer bir çanta getirir, paralar elden alınır ve sessizce ortadan kaybolurlar. Kısa bir süre sonra, şarkıcı kasanın başında, bir mücevher gibi paraları kasaya yerleştirirken yakalanır. Son dönemde kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından farklı sektör ve meslek kollarında denetim çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan profesyonel sporculara ödenen ücretlerin bir kısmının beyan dışı bırakıldığı tespit edilmiş ve 1900 sporcu analiz edilerek, Gelir İdaresi Başkanlığı verileri, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutulmuş. Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlenmiştir. Şimdi sıra sanatçılarda mı diyelim yoksa sadece futbolculara özel bir ceza uygulaması mı? Hep beraber bekleyip göreceğiz...