Nedendir bilinmez son yıllarda büyük ödül enflasyonunu alkışlıyoruz. Bir zamanlar ödül almak prestijli bir şeydi, gerçekten bir başarı gösterirseniz ödülünüzü alırdınız. Günümüze bakalım, ödül töreni düzenlemek, yeni bir hobi haline geldi. Kimsenin kriterlerini bilmediği, kazananların ödül töreninden birkaç gün önce öğrendiği, hatta bazen tören günü "Sürpriz!" diye açıklandığı ödüllerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Artık ödül almak için başarılı olmanıza bile gerek yok, doğru insanları tanımanız, birkaç iyi PR çalışması yapmanız ya da biraz daha açık konuşalım – belli bir 'katılım ücreti' ödemeniz yeterli. Sektörler fark etmeksizin her alanda ödül bolluğu yaşanıyor. Şirketler yılın en iyi işvereni, en yenilikçi markası, en vizyoner yöneticisi gibi ödülleri toplarken, bireysel kategoriler de oldukça renkli. Yılın En İyi Yaşam Koçu hatta Yılın Falcısı gibi kategorilerle ödüller artık her kesime hitap ediyor. Gerçekten gözlerimiz doluyor. Tabii ki bu durum sektörlerin saygınlığına büyük katkı (!) sağlıyor.

TÜKETİCİLER YANILTILIYOR

Son zamanlarda yapılan incelemelerden bazı gerçek veya tüzel kişiler tarafından ödül, itibar, kariyer, tüketici güveni ve benzeri isimlerle düzenlenen organizasyonlarla karşılıklı menfaat ilişkisi çerçevesinde belirli bir miktar ödeme veya bağış yapılarak ödül veya beratların verildiği, herhangi bir objektif kriter veya ölçüme dayanmadan verilen ödüllerin tüketicilerde güven oluşturmak amacıyla reklamlarda kullanıldığı, dolayısıyla tüketicilerin yanıltıldığı hususları tespit edilmiş. İşte ben kaç zaman bu köşede bu konuyu yazdım bilmiyorum. Şükür ki duruma artık birileri dur diyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulu konuyu gündemine taşıdı. Reklam Kurulu tarafından yapılan açıklamada herhangi bir objektif kriter veya ölçüme dayanmadan verilen ödüllerin tüketicilerde güven oluşturmak amacıyla reklamlarda kullanıldığı, dolayısıyla tüketicilerin yanıltıldığı hususu özellikle vurgulandı.

Tüketici Ödülleri Yönetmeliği'ni hatırlatan Reklam Kurulu, ödülleri düzenleyen ve bu ödüllere ilişkin yayımlanan reklamların inceleneceğini açıkladı. Açıklamada yönetmelikte belirtilen hususlara ve ilgili mevzuata uygun hareket etmeyen firmalar hakkında 6502 sayılı kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağını duyurdu. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'yla beraber Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Reklam Kurulu, ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, ülkemizde yayınlanan tüm ticari reklamların mevzuata uygunluğunu denetlemek ve mevzuata aykırı reklamlarla ilgili olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla görevli olacak. Reklam Kurulu, mezkur kanunun 63'üncü maddesi çerçevesinde kendisine verilen yetkiyle, ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmekte ve tüketicilerin sağlığının, güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının, reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla zedelenmesini ve sektörde haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlıyor.



HEDEF MENFAATSİZ ÖDÜLLER

Diğer taraftan, Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinin 'Diğer gerçek veya tüzel kişilerce verilecek tüketici ödülleri' başlıklı 15'inci maddesinde; (1) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından tüketici ödülü veya benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır. (2) Ödül verilmesi için teknik bir ölçüm gerekmesi halinde, buna ilişkin ölçüm, test ve raporlar akredite bir kuruluş veya üniversite tarafından düzenlenir. (3) Müşteri memnuniyeti, beğeni, tüketici tercihi ve benzeri hususlar dikkate alınarak ödül verilmesi halinde, ödüle dayanak teşkil eden araştırmalar bağımsız araştırma kuruluşları tarafından bilimsel ve objektif kriterlere dayanılarak yapılır" şeklinde hükümlere yer verilmiştir. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin olarak söz konusu ödülleri düzenleyen ve bu ödüllere ilişkin muhtelif mecralarda yayımlanan reklamların reklam verenleri hakkında Reklam Kurulu tarafından incelemeler yürütülmekte olup yukarıda belirtilen hususlara ve ilgili mevzuata uygun hareket etmeyen firmalar hakkında 6502 sayılı kanunda öngörülen idari yaptırımlar uygulanacak. Merakla bekliyoruz.