Bayram tatili, şehirden kaçmak isteyenler için genellikle bir fırsat gibi görülse de, İstanbul'da kalanlar ya da bu dönemde şehre gelenler için bambaşka bir fırsat sunuyor. Mesela uzun zamandır uzak kaldığımız sanat dünyasını keşfetmek! İstanbul'un kültürel sahnesi bayram boyunca dolu dolu bir program sunarken, hem çağdaş sanatın yeni örneklerini görmek hem de klasikleşmiş eserler arasında gezinmek mümkün. İşte bu bayramda İstanbul'da sanatla iç içe vakit geçirmek isteyenler için kaçırılmaması gereken sergiler ve öneriler:

Chiharu Shiota–Dünyalar Arasında

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında hazırladığı bu sergi, hem sanatın hem de göçün sınırlarını sorguluyor. Tüm salonu kırmızı ipliklerle ören sanatçı, bavullar aracılığıyla yokluk içinde var olma temasını vurguluyor. Eğer İstanbul Modern'i henüz yeni binasında ziyaret etmediyseniz, bayram tam zamanı! 20 Nisan'a kadar gezilebilir.

Serbestlik Dereceleri–YUNT

YUNT'ta 11 Nisan'a kadar gezilebilir. Sanatta mekân kavramını sorgulayan bu grup sergisi, genç sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Günümüz sanatıyla ilgili düşünmek ve yeni isimleri keşfetmek isteyenler için oldukça ilgi çekici bir durak.

Seçkin Pirim – Günübirlik İnşa

Çağdaş sanat dünyasının yakından takip ettiği Seçkin Pirim, heykel sanatını akrilik ve 3D modelleme ile yeniden yorumluyor. Anadolu'nun antik kentlerinden ilham alan bu sergi, geçmiş ve günümüz arasındaki bağı sorguluyor. Dirimart Dolapdere'de 13 Nisan'a kadar görülebilir.

Itamar Gov – Şeylerin Ailesinde

Disiplinlerarası üretimleriyle dikkat çeken Itamar Gov'un ikinci kişisel sergisi, bireysel ve kolektif kimlikleri sorguluyor. Şiirsel bir anlatımla varoluş ve kültürel kimlikler üzerine düşündüren bu sergi, derinlikli sanat deneyimlerine açık olanlar için birebir. 15 Mayıs'a kadar Zilberman İstanbul'da görülebilir.

İzzet Keribar–Renklerin Yolculuğu

Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan bu sergi, 1,5 milyonu aşkın karelik bir arşivden seçilmiş fotoğrafları bir araya getiriyor. Keribar'ın objektifinden, kültürel mirasları ve insan hikâyelerini keşfetmek isteyenler için birebir. 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de.

BİRAZ DA MANZARA

Bayramda İstanbul'un tadını sadece kapalı mekanlarda değil, mimari ve manzara eşliğinde de çıkarmak isteyenler için İstanbul Modern'in çatısı harika bir kaçış noktası. Boğaz'ın ve Haliç'in kesiştiği bu noktada, yansıtma havuzunun üzerinde şehrin siluetine karşı seyir keyfi yapmak adeta bir ritüele dönüşüyor.

Ayrıca, müzenin ücretsiz olarak ziyaret edilebilen zemin katındaki 'Renzo Piano: Yerin Ruhu' sergisi, İstanbul Modern'in yeni binasının inşa sürecini anlatıyor. Mimarî tutkunları için oldukça ilginç bir deneyim!

İstanbul Modern, bayramın birinci günü hariç her gün açık! Diğer sergilerin bayram saatlerini ziyaret etmeden önce kontrol etmekte fayda var. Bayramda İstanbul'u terk etmeden unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz. Yapmanız gereken, şehrin sunduğu sanatsal zenginliklere şans vermek!



FOTOĞRAF MERAKLILARINA ÖZEL



Ozan Sağdıç – Fotoğrafçının Tanıklığı Türkiye'nin 50'lerden bugüne dönüşümünü fotoğraflarıyla belgeleyen Ozan Sağdıç'ın sergisi, 70 yıllık bir görsel tarih sunuyor. Fotoğrafın hem sanatsal hem belgesel gücünü görmek isteyenlere fırsat!

25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de.



DİJİTAL SANATA GÖZ ATMAK İSTEYENLERE



Zamansız Meraklar İstanbul Modern'de güncel teknolojiler ve dijital kültüre odaklanan bu sergi, sanal dünyaların sanatla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Eğer NFT ve yapay zekâ ile sanat üretimi gibi konulara ilginiz varsa, bu sergi tam size göre!