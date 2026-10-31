Bir düşünün; dünyanın en zengin insanları bir odaya kapanmış. Masada kahve, hücre yenilenmesi üzerine sunumlar, biyolojik yaş ölçümleri, deneysel tedaviler ve genç kalmaya yönelik yatırım dosyaları var. Alman gazetesi Handelsblatt'ın eylül sonunda yayımladığı habere göre; konuşulan şey yeni bir şirket kurmak ya da Mars'a gitmek değil. Biraz daha uzun yaşamak, mümkünse en uzun. Benim merak ettiğim; bin yaşında insanlar olacak söylemi bir efsane mi yoksa birileri dünyanın geri kalanından gizli bir uzun yaşam protokolü mü hazırlıyor? İnsanlar tarih boyunca ölümden korktu ama bugünün zenginleri 'uzun yaşamak için yeterince para yatırmıyor muyuz acaba?' diye mi düşünüyor?

120 YATIRIMCI VE DOKTOR

Tam da bu hikâyenin merkezinde, İsviçre Alpleri'ndeki Gstaad'da gerçekleşen bir toplantı var. Bu toplantıda süper zenginler ne konuştu? Longevity buluşmasında 120 yatırımcı ve doktor bir araya geliyor. Toplantıya katılma şartı olarak katılımcıların en az 30 milyon euro serveti olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Yaşlılığı dert etmek yetmiyor belli ki, finansal bir yeterlilik sınavından geçmek gerekiyor. Dünyanın en pahalı oteline herkes özel jetiyle geliyor, nasıl iyi yaşlanırım ya da yaşlanmam diye tartışıyor.

Uzun yaşam arayışı yalnızca birkaç teknoloji milyarderinin hobisi değil, ciddi bir yatırım aracı şu an. Buluşmanın dikkat çeken isimlerinden biri yaşlanma araştırmalarıyla tanınan biyogerontolog Aubrey de Grey. Grey, insanların bin yaşına ulaşabileceği fikrini uzun zamandır savunan kişi. Yaşlanmayı vücutta biriken hasarların onarılması gereken bir problem olarak ele alıyor.

Bu iddianın gerçek bir karşılığı var, ama internette anlatıldığı biçimiyle değil. Aubrey de Grey'nin, ilk bin yaşındaki insanın muhtemelen çoktan doğmuş olduğu yönündeki öngörüsü yıllardır tartışılıyor. Bu, bilimsel olarak doğrulanmış bir gelecek tahmini değil. Bir araştırmacının yaşlanma karşıtı tedavilerin geleceğine dair iddialı bir görüşü. Bu hikâyenin en görünür karakterlerinden biri, teknoloji girişimcisi Bryan Johnson. Johnson, yıllardır bedenini yaşlanmaya karşı optimize etmeye çalışıyor. Uyku düzeninden beslenmeye, kan testlerinden görüntüleme yöntemlerine kadar hayatını ölçülebilir verilere dönüştürmüş durumda.

Şubat 2026'da duyurulan Immortals programı ise konuyu başka bir boyuta taşıdı. Axios'un haberine göre Johnson, uyguladığı longevity protokollerine erişim için üç kişiden, kişi başı bir milyon dolar almayı planladı. Program kapsamında yoğun sağlık takibi, kapsamlı testler ve kişiye özel protokoller sunulması öngörülüyordu. Haberde, duyurunun ilk 30 saatinde 1.500'den fazla kişinin başvurduğu aktarılıyordu. Bir milyon dolar. Üç kişi. Bir beden. Bir sürü veri...

BEZOS VE SAM ALTMAN'IN HÜCRE GENÇLEŞTİRME YARIŞI

Jeff Bezos'un desteklediği şirket, hücrelerin gençlik özelliklerini yeniden kazanmasını hedefleyen araştırmalarıyla dikkat çekiyor. Şirketin ilgi alanlarından biri, hücrelerin biyolojik özelliklerini yeniden programlama fikri. Amaç, yaşlanmayla ilişkili hücresel hasarı anlamak ve gelecekte bazı hastalıkları tedavi edebilmek. Sam Altman ise "Daha uzun bir insan ömrü için biyoteknolojiye yatırım yapmamız gerekiyor" diyor. Altman'ın desteklediği şirket ise, insanın sağlıklı yaşam süresini uzatmaya yönelik biyoteknoloji çalışmalarına odaklanıyor. Bu alan, teknoloji sermayesinin yazılımın ötesine geçerek hücrelere, hastalıklara ve biyolojik yaşlanmaya yöneldiğinin önemli örneklerinden biri. Bilim burada çok heyecan verici bir noktada. Fakat yatırım sunumlarında bazen bir hücrenin gençleşmesiyle bir insanın ölümsüz olması arasındaki mesafe, gereğinden fazla kısaltılıyor.

Bir hücreyi yeniden programlayabilmek başka, insanın bütün organlarını, bağışıklık sistemini, beynini ve hafızasını yüzlerce yıl boyunca sağlıklı tutabilmek başka. Birinde laboratuvar deneyleri yapıyoruz, diğerinde henüz cevabını bilmediğimiz devasa bir soruyla karşı karşıyayız. Ve elbette bu araştırmaların arkasında yalnızca bilim insanları yok. Büyük sermaye, geleceğin sağlık pazarını da şekillendiriyor. Yaşlanmayı yavaşlatabilecek bir tedavinin ortaya çıkması, yalnızca tıp tarihinde değil, sigortadan emekliliğe, iş gücünden servet dağılımına kadar pek çok alanda önemli sonuçlar doğurabilir. Bu noktada ilk soru, kimin buna erişebileceği olacak. Öte yandan gençleşme ekonomisinin bir de daha karanlık, daha az bilim kurgu gibi görünen tarafı var: Genç kanı, pahalı biyolojik yaş testleri ve etkisi henüz kanıtlanmamış tedaviler.