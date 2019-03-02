Sayın Cumhurbaşkanımız'ın yoğun temposunu bilmeyen yoktur. Zaten Erdoğan, bu temposuyla dünyanın sayılı liderleri arasında gösteriliyor. Öngörüsü ve daha bir ok özelliği ile dünyanın sevip saydığı bu liderin hiç değişmeyen bir yönü var ki; o da vefası... Binlerce örneğini sayabileceğim bu vefaya, burada yer vermemin sebebi de geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Mabel Matiz'i taziye için araması oldu. Tıpkı Fazıl Say'ı ve onlarca sanatçıyı araması gibi. Sadece araması değil Erdoğan'ı bu kadar kıymetli yapan, tıpkı Fazıl Say'ın da dediği gibi 'Sesindeki samimiyeti, sahiplenmesi ve gerçekliği'.