Radyolar, müzik dünyasının hem ödülü, hem cezası...

Nasıl mı? Şöyle anlatayım:

Radyolar, aslında müzik dünyasının tam merkezi. İşitsellik ekseninde bakıldığında, diğer mecralardan bir tık daha müzikle özdeş. Bu sektörde yapılan üretimi, dinleyiciyle buluşturması açısından çok anlamlı.

Radyo, doğru ve tarafsız kullanıldığında işin ödül kısmı.

Peki ya madalyonun diğer yüzü? Ulusal radyolar müziğe destek mi veriyor, yoksa müziği baltalıyor mu anlamış değilim.

Yeni çıkan isimlere neredeyse hiç destek verilmiyor.

Hemen her radyo bir 'kurul' hikayesi uydurmuş;

'Şarkı kurula girecek, kurul karar verirse çalınacak, otomasyon var' gibi cümlelerle emekleri hiçe sayıyorlar. Bu konu ile ilgili Kral FM ile görüştüm. Arşivlerinde mevcut 24 bin şarkı olduğunu, her DJ'in kendi istediği şarkıyı çaldığını ve genç isimlere yer verdiklerini söylediler.

Anladığım kadarıyla bazı pop radyoları kendilerine güvenmiyorlar.

Nedense hep aynı şarkıları çalıyorlar.

Acaba cesaretleri mi yok?

'Dinleyici bizi dinlemez' kaygısı mı taşıyorlar?



HEP AYNI ŞARKI

Eğitimleri müziğin yanından geçmeyen müzik direktörleri, egolarını şişire şişire önlerine gelen no-name şarkıcılara müzikal akıllar veriyor. 'Bu şarkıda çok yaylı çaldırmışsın, böyle olmaz' diyen, konservatuarın kapısından geçmemiş müzik direktörleri var. Hep aynı 10 sanatçının döndüğü bir playlist sarmalı var, başka şarkı yok mu?