İsmail YK, uzun zamandır takip ettiğim bir isim. Çıktığı ilk günden beri farklılıkları ile dikkat çeken ve şarkıları ile adından söz ettiren bir şarkıcı o.

Şimdi 'Biz zaten bunları biliyoruz' diyeceksiniz. Ben de zaten bu yazıyı aslında İsmail YK'nın tarzını övmek için yazmadım. Aslında yazımın özü YK'nın 'tarzı' değil, 'tavrı'. Çıktığı ilk günden beri aynı çizgide ilerliyor İsmail YK. Ne aşk haberlerine konu oldu, ne de polemiklere girdi. Müziğe sevgisi tartışılmaz olan İsmail'in yeni şarkısının adı 'Çikolata Gibi'. Dinler dinlemez insanın yüzüne bir gülümseme geliyor. Tabii bu başarısında menajeri ve yapımcısı olan Fatih ve Savaş Aksoylu kardeşlerin de emeği var.

İşte değişmeyen mütevazı starın çizgisi, bu yazıyı kaleme almaya itti beni. Aferin İsmail YK. Hangi dönem, hangi şarkılar moda olursa olsun; sen hep bu çizgide kal, bildiğin gibi sıcak, halka dokunan, eğlenceli şarkılarını yapmaya devam et. Biz de seni takip etmeye devam edeceğiz...



Kapışmak'tan sahnede aşk şarkısı

Geçtiğimiz günlerde sevgili dostum Aşkım Kapışmak ile Aqua Florya'daki Hayal Kahvesi'nde sahneye çıkan Gülden'i dinlemeye gittik. İlk kez bu buluşma sayesinde dinleme imkanı bulduğum şarkıcı, açıkçası beni şaşırttı. Sahne hakimiyeti, seyirciler ile olan bağı, konser performansı takdire değer... Kapışmak da ortamın etkisi ile bir anda kendini sahneye atınca gece iyice renklendi. Aşkım, oyuncu sevgilisi Evrim Akın için Yıldız Tilbe'nin 'Ummadığım Anda' şarkısını söyleyince alkışlar koptu. Tilbe'nin parçası aşk için söylenebilecek en güzel şarkı.



'Çilli Bom'un yeni versiyonunu mutlaka dinleyin

70'lerin klasikleşen eğlenceli şarkısı 'Çilli Bom'un Esra Sezer imzalı son versiyonunu dinlemenizi tavsiye ederim. Şarkı, her dinlediğimde yüzümde bir gülümse yaratıyor. Çocukluğumun 'Hababam Sınıfı' anılarının gözümde canlanmasına sebep olan bu eğlenceli şarkının Türkçe sözleri Kenan, müziği ise oldukça kalabalık isimlerden oluşan müzisyenler tarafından yapılmış. Bazı şarkıların duygusu, anısı, yaşanmışlıkları vardır. Kendi adıma cover şarkıları çok fazla alkışlamasam da bu duyguyu bana verdiği için Esra Sezer'i tebrik etmek isterim.



Merve Özbey kimleri dinliyor?

1- Sezen Aksu 'Kaybolan Yıllar'

2- Şebnem Ferah 'Sil Baştan'

3- Levent Yüksel 'Tuana'

4- Ajda Pekkan 'Nasıl Bir Kalp Bıraktın?'

5- Belkis Özener 'Sevemedim Kara Gözlüm'