Şarkıları, şarkı sözleri, yorumu ve farklı tarzıyla son dönemin en çok konuşulan ismi olmayı başardı Ezhel... Sadece içi boş konuşmalarla kalmayan ünlü rapçi, başarısını er meydanında da kanıtladı. Bu hafta Volkswagen Arena'yı hınca hınç dolduran 6 bin kişiye verdiği konser, son dönemin en iyi rap sahnelerindendi diyebiliriz.

Sahne enerjisi ve performansıyla, tepeden tırnağa tüm ekibiyle profesyonelce bir başarı sergileyen Ezhel'i, bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Yeteneğine ve enerjisine eklenen doğru yönetimiyle de iyi işler yapıyor Ezhel. Konserde düet yapmak için seçtiği isim de, benim en çok dinlediğim rapçilerden Murda oldu. Büyük yetenek Murda ile 'Aya' şarkısını seslendirdiler.

ASKER SELAMI

Türkiye'de olduğu kadar, tüm Avrupa'da ses getiren bu şarkı ile Volkswagen Arena'yı adeta inlettiler. Konserin en güzel anlarından biri de, unutulmaz asker selamıydı. Yakın zamanda askere gidecek olan şarkıcının sahnede verdiği asker selamına, aynı anda 6 bin kişi eşlik etti. Hep bir ağızdan 'En büyük asker bizim asker' diye tezahüratta bulundular. Yaptığı sert müzik tarzı ile farklı kesimlere hitap etmeyi başaran rapçi, o an yüreklere bir başka dokunmayı başardı. Annesini sahneye çağırdığı anlardaki duygusal elektrik de görülmeye değerdi. Bu konser ile Ezhel; içi boş ve çok ses çıkaran, sadece görüntüden ibaret olan birçok rapçiye de sahne dersi verdi. Bence görülmesi, takdir edilmesi ve örnek alınması gerekiyor.

EDİS'i takipteyim

Genç neslin en başarılı isimlerinden Edis'i daha önce hiç sahnede canlı izlemedim. Yeni imajı ve yeni ekibiyle yaptığı çalışmaları merak ediyorum açıkçası. Edis ile bu hafta Almanya turnesinde birlikte olacağım. 5 Nokta 4 ve Event Office organizasyonu ile; Edis'le Almanya'nın Frankfurt, Köln ve Stuttgart şehirlerini gezeceğiz. Onu yakından izleyip görüşlerimi de sizinle paylaşacağım. Bu turneye çok profesyonelce hazırlandıklarını duydum. Avrupa'daki Edis'i, ben de sizin kadar merakla bekliyorum.



TİLBE ŞENYÜREK kimleri dinliyor?



HAKAN ALTUN & Rubato - Kara Kışlar

KADEBOSTANY - Save Me

GIOLI & ASSIA - Inside Your Head

TRAVIS SCOTT - Highest in the Room

TAN TAŞÇI -Yalan (akustik)