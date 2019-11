Geçtiğimiz hafta sonu size Edis'in Köln ve Frankfurt konserlerini canlı canlı yerinde takip edeceğimi ve izlenimlerimi buradan paylaşacağımı yazmıştım.

Başlıktan da anlaşılacağı gibi Almanya'da gerçek bir pop star rüzgarına şahit oldum. Frankfurt'ta otelde başlayan fanların sevgi seli, aynı gece konsere de yansıdı.

Bugüne kadar birçok sanatçı ile yurt dışında bulunduğum için şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Edis kısa zamanda ciddi bir yol kat etmiş.

Hem sahne performansı, hem de kişisel enerjisi en az sesi ve şarkıları kadar etkileyici. Elde ettiği başarı ile genç yaşına rağmen pop star abilerinin arasında ciddi bir yer edinmiş bile. Tabii bu kadar popüler olması nedeniyle zirvedeki diğer isimler gibi o da en iyi markaların reklam kıskacında. Almanya'da karşılanma ve ağırlanma şekli bile starlık yolunda ne kadar çok yol kat ettiğinin bir göstergesi. Tabii Edis'in böyle görkemli bir şekilde ağırlanmasında ve organizasyonun kusursuz işlemesinde etkinlik ajansı 5nokta4'ün sahibi Zafer Balkaya'nın etkisi de inkar edilemez. Özel olarak tahsis edilen sekiz araç ve 40 kişilik ekip, 48 saat hiç durmadan hizmet verdi.

Edis'le karşılıklı yaptığımız uzun sohbetlerin tek konusunun müzik olması ise onun müzik aşkının büyüklüğünü göstermiyor mu? Açıkçası bu sohbetler sırasında ünlü popçunun müzikal bilgisi de beni çok etkiledi.



SAÇINI 1 MİLYONA MI BOYATTI?

Kendisine yeni saç imajını da sormadan edemedim. Tabii ki mevzu saçının rengi olmadı. Geçtiğimiz günlerde saçlarını 1 milyon liraya boyattığı yönünde çıkan haberin kendisini hem şaşırtıp hem de gülümsettiğini söyledi. En pahalı saç boyatma işleminin bile 300-400 lirayı geçmediği düşünülürse, yalan bir haber olduğu ortada. Ama bence yeni tarzı oldukça iyi olmuş.

Buluşma sırasında kariyerini teslim ettiği profesyonel ekibiyle tek tek tanışma fırsatı buldum. Özellikle babasının menajerlik sistemine hakim olduğu yapıda Berf Akın ve ekibi profesyonelce bir yönetim sağlıyor.

Kısacası Almanya konserlerinde Edis'i, sahnesini ve ekibini yakından inceleme fırsatı buldum. Ünlü popçunun 1 Aralık'ta Wolkwagen Arena'da hazırlandığı dev konser için de büyük hazırlıklar içinde olduğunu ve bu performansın kaçırılmaması gerektiğini belirtmek istiyorum. Edis ve ekibinin bu gece için titizlikle hazırlandığını ve izleyenlere büyüleyici sürprizler yapacağını söyleyebilirim. Tabii daha fazla detay vermem doğru olmaz.

Ama küçük bir görsel lezzetin yakında dijital bir platformda size sunulacağını da eklemeden geçemeyeceğim.

Edis, hayranlarını şaşırtmaya devam edecek.



