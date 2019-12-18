Geçtiğimiz aylarda size dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf'un Azerbaycan'daki sahne performansından övgü dolu sözlerle bahsetmiştim.

Dev korosu, orkestrası ve özel konsepti ile büyülemişti Sami Yusuf herkesi. Kendisi de bu özel konseptli konserlerin izleyici üzerindeki etkisini anlamış olmalı ki, artık klasik konser tekliflerini reddediyormuş.



Bravo! İzleyene yenilikler sunmak, sahnede sadece şarkı söylemenin dışına çıkıp görselliğe ve farklı detaylara yer vermek artık çok daha önemli.

Ünlü sanatçının geçtiğimiz aylarda kendisine teklif edilen 1 milyon Euro'luk konser anlaşmasını da sunumunu beğenmediği için elinin tersiyle ittiği konuşuluyor.

Valla şaşırmadım dersem yalan olur.

Kaç sanatçı böyle bir teklifi, bu sebeplerden dolayı elinin tersiyle iter ki! Kendisini çok takdir ettim. İngiliz asıllı bir Müslüman sanatçının böyle özel ve kaliteli konserler için tüm dünyada aranılması gurur verici değil mi? Bizim de dünya starlığı yolunda ter döken şarkıcılarımız var. Onların da ilerde böyle özel konserlere imza atmaları dileğiyle...



Pırıl pırıl bir ses

Yeni olmasına rağmen kalıcı olacağını düşündüğüm bir ismi daha sizinle paylaşmak istiyorum. İsmail; beyefendi duruşu, müziğe taze kan getireceğini düşündüğüm 'Çok Net' şarkısı ve klibi ile adından söz ettirecek. İlk kez dinlediğimde diğer tepkileri de görebilmek için biraz bekledim. Son iki haftadır hemen her yerde karşıma çıkan bu genç, pop için umut vâdediyor.



15 kişiyle sahneye çıkacak

Bu hafta sonu yine bir konseri takip edeceğim. Ceza'nın, Pera Organizasyon ve Atlantis Yapım işbirliğiyle Azerbaycan'ın Bakü şehrinde vereceği konserini izleyeceğim. Bu performansın diğerlerinden farkı olacağını şimdiden söylemeliyim. Ünlü rapçi, 15 kişilik bir kadro ile sahnede olacak. Konserin, şimdiden beni heyecanlandırdığını söylemeliyim.



Emre Belözoğlu kimleri dinliyor?

1-MELİKE ŞAHİN

TUTUŞMUŞ BERABER



2-MABEL MATIZ

BOYALI DA SAÇLARIN



3-HARIS ALEXIOU

MIA PISTA APO FOSFORO



4-PINO DANIELE

GENTE DISTRATTA



5-CİHAN MÜRTEZAOĞLU

DELI ZAMAN