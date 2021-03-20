Müzik platformu Spotify'ın geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'da da üç kez manşet olan ahlaksız içerik başlıkları ile ilgili tepkiler sürüyor. Dini değerlerimize saldıran, İslamofobi'yi destekleyen, FETÖ propagandası yapan içerikler paylaşılmasına izin veren Spotify'a çirkin politikaları yüzünden sadece ülkemizden değil, tüm dünyadan da tepkiler yağıyor.







Platformun bu ahlaksız içeriklerine karşı yeni bir gelişmenin yaşandığına dair haber aldım. RTÜK'ten aldığım duyumlara göre; müzik platformunun bu rezil içerikleri hakkında inceleme başlatılmış, haberlerimize rağmen günlerdir çıt çıkmayan Spotify'dan bu konuda bir cevap gelmesi bekleniyormuş.







İÇERİKLER KALDIRILACAK

Kurumun konunun takipçisi olduğunu, Spotify ile irtibata geçtiklerini ve en kısa sürede bu içerik başlıklarının kaldırılması için çalışmalar yaptığını öğrendim. Tabii ki var olanları kaldırmalarının yanı sıra bir daha böyle yayınlara izin vermemeleri de gerekiyor.

Açıkçası başlatılan bu incelemenin en kısa sürede sonuçlanması ve bir açıklama gelmesi hepimizi mutlu eder.







PROTESTO EDİLDİ

Geçen pazartesi de dünyanın birçok yerinde müzisyenler, gelirini üçe katlamaması rağmen haklarını vermeyen 'Spotify'a karşı ayaklanmış, 'Spotify'da Adalet' pankartlarıyla protestolar yapmıştı.

Umarım RTÜK'ün bu hamlesi, Spotify'ın kendine çeki düzen vermesini ve yanlış yayın plotikasına son vermesini sağlar.