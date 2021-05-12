Sevgili müzikseverler bu hafta adından söz edeceğim iki ismi de uzun süredir takipteyim: Cakal ve Reckol...

İkili, bu yılın başlarında piyasaya sundukları düet çalışması 'Glock' ile adlarından söz ettirdi. 2 günde 2 milyon dinlenmeye ulaşan parçanın klibi ile de yüksek bir izlenme kitlesi yakalandı. Aynı ikilinin 'Perros Blancos Freestyle' adlı çalışması da listemde en iyiler arasındaki yerini aldı. Parça müzik listelerinde hâlâ en çok dinlenen şarkılar arasındaki yerini koruyor.



Ve başarılı ikiliden Reckol, şimdilerde solo parçasını çıkardı. DMC etiketiyle yayınlanan 'Sharingan' isimli parça ile Reckol kendi solo şarkı listesini de güçlendirmeyi başardı. Fakat bazı ikililer vardır ki, birlikte yaptıkları çalışmaların müzikal enerjisi daima yüksek olur. İşte Reckol ve Cakal da onlardan. Bu yüzden bu birlikteliği global müzik dünyasına taşımak için bazı çalışmalar içindeler. Eminim yakında dünya çapında işlere imza atacaklar. Bunun en büyük habercisi ise dünyanın farklı ülkelerinden genç sanatçılarla yaptıkları düetlerden oluşan 'Glock Remix' adlı çalışma. Cakal ve Reckol'ün yanı sıra 6 farklı ismin de olduğu bu albüm, çok yakında müzikseverler ile buluşacak.



Gökçe'den arabesk albüm geliyor

Şarkıcı Gökçe, pandemi dönemini Marmaris'teki evinde, eşiyle, iki kedisi ve köpeğiyle huzur dolu bir ortamda geçiriyor. Evi ormanın ortasında. Ünlü şarkıcı zaman zaman geceleri kapısına gelen domuzları besliyor. Ünlü şarkıcı bu süre içinde sadece iki kez birer haftalığına geldi İstanbul'a. Bu dönemde de önce 'Eyvallah', sonra yeni şarkısı 'Kader Utansın' yayınlandı.



Yaza da hareketli iki şarkı daha geliyor. Sonra albüm hazırlıklarına başlıyor. Gökçe, bu kez hayalini kurduğu arabesk projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayacak.



'Müzisyenliğimin sınırlarını zorladım'

Göksel'i ilk 'Ya Sabır' şarkısıyla 1997'de tanımıştık. Şarkıcı o günden beri müzikal kariyerini ve çizgisini her zaman korumayı, çıtayı yukarı taşımayı başardı. 24 yıla onlarca hit şarkı sığdıran Göksel, bu kez 'Çölde Bi Vaha' isimli şarkısıyla hem kendi müziğine, hem de pop müziğe yeni alternatifler sunuyor. Kayıtlarda synth sesler ve canlı enstrümanlar kullanılmış.



Göksel'in güçlü sesi ile de şarkı tam anlamıyla nirvanaya ulaşmış. Göksel de pandemi dönemini Fethiye'deki köy evinde geçirenlerden. Sadece stüdyo çalışmaları ve klip için İstanbul'a gelmiş. Göksel yaptığımız telefon konuşmasında bana şarkısıyla ilgili "Türk pop müziğinin sınırlarının dışında. Ben de kendi müzisyenliğimin sınırlarını zorlamayı seviyorum" demişti. Gerçek sanatçı olmak böyle, risk almayı da bilmek lazım. Bu arada kendisinin sonbaharda albüm planı olduğunu da müjdelemek isterim.



Çok profesyonel bir single

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, prodüktör kimliğiyle tanıdığımız Burak Alkın'dan müzikal anlamda yeni haberler geldi. Burak, 'Duvar' isimli bir teklide Emza ile birlikte çalışmış. Sony Music etiketi ile sunulan parçayı günler öncesinden dinleme fırsatım oldu.



Şarkının sözlerini Emza yazmış, Alkın'ın dokunuşları ise muhteşem olmuş. Rap'in yıldız isimlerinden Zen-G'nin prodüktörlüğünü yaptığı ve senaryosunu yazdığı şarkının klibini Silvyo Behmoaras yönetmiş. 'Duvar' hem profesyonel, hem de keyifli bir çalışma olmuş.