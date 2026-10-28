Eminem'in eski çalışanı, ünlü rapçinin yayımlanmamış kayıtlarını izinsiz kopyalayıp sattığı dosyada suçunu kabul etti. Kayıtlar, sanatçının haberi olmadan dijital platformlara yayıldı.

Bir sanatçı stüdyoya girer, şarkısını kaydeder ve ertesi gün yayınlar mı?

Bazen evet. Bazen de o kayıt aylarca, hatta yıllarca bir diskte bekler. Üzerinde yeniden çalışılır, sözleri değiştirilir, başka bir versiyonu hazırlanır. Bazılarıysa hiçbir zaman dinleyiciyle buluşmaz.

Eminem'in başına gelen olay, bir sanatçının henüz kimseye dinletmeye hazır olmadığı kayıtların nasıl elinden alınabileceğini gösteriyor.

Rapçinin eski çalışanı Joseph Strange, Eminem'in yayınlanmamış kayıtlarını izinsiz kopyalayıp satmasıyla ilgili telif hakkı ihlali suçunu kabul etti.

50 BİN DOLARA SATTI

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Strange, Eminem için yaklaşık 2007 ile 2021 yılları arasında çalışmıştı. Michigan'daki stüdyoda kullanılan bilgisayar sisteminin kurulmasına ve işletilmesine yardımcı olmuş, böylece sanatçının üzerinde çalıştığı müziklerin saklandığı şifreli disklere erişim sağlamıştı.

Mahkeme belgelerine göre bu disklerden en az 10 ses dosyasını izinsiz kopyaladı. 2024 yazında da kayıtları internet üzerinden yaklaşık 50 bin dolara sattı.

Eminem'in satıştan haberi yoktu. Kayıtların yayımlanmasına da izin vermemişti.

Ancak dosyalar el değiştirmekle kalmadı; internete ve dijital müzik platformlarına yayıldı.

Yetkililerin tespit ettiği kayıtlar, Kasım 2025 itibarıyla 8 milyondan fazla kez erişime açıldı.

İşin en dikkat çekici taraflarından biri şu: Bu kayıtların bir gün resmî olarak yayımlanıp yayımlanmayacağı bile belli değildi.

Bazıları olası bir yayın için hazırlanmıştı ama son karar Eminem'e aitti.

Bir sanatçı belki eksik bulduğu, belki yeniden çalışmak istediği, belki de hiç yayımlamayacağı bir kaydı, kendi izni dışında milyonların önünde buldu.

Üstelik bunu yapan kişi stüdyoya yabancı biri değildi. Yıllarca orada çalışmış, sistemlere erişim verilmiş bir isimdi. Bu yüzden yaşananlar yalnızca bir telif meselesi değil, aynı zamanda büyük bir güven ihlali.

Strange'in cezası 27 Ocak 2027'de açıklanacak. En fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Müzik endüstrisinde sanatçılar şarkılarını dinleyiciye ulaştırmak için büyük emek veriyor. Eminem'in hikâyesinde ise mesele tam tersi:

Henüz kimseyle paylaşmak istemediği kayıtlar, kendisinden önce başkalarının kararıyla dünyaya yayılıyor.



UMUR DOMA'NIN KULİSİNDE ETNİK ŞIKLIK!

Geçtiğimiz ay yayımlanan ilk albümü 'Ardından' ile adından söz ettiren Umur Doma, kasım ve aralık ayındaki konserleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk İstanbul konserinde performansının yanı sıra stiliyle de dikkat çeken Doma, etnik desenlere olan tutkusunu gardırobuna da taşıyor.

Özel tasarım parçaların peşine düşen genç sanatçı, kendine has bir stil yaratıyor. Tekstil mühendisi olan Doma, kıyafetlerini seçerken de mesleki birikiminden yararlanıyor. Kumaştan desene, dokudan tasarıma her ayrıntıyı farklı bir gözle değerlendiren sanatçı, etnik desenli gömlekleriyle sahne stiline de imzasını atıyor.

Müziğinde olduğu kadar giyim tarzında da etnik izler taşıyan Doma'nın bu ilgisi çocukluk yıllarına dayanıyor. Sanatçıyı, önümüzdeki konserlerinde farklı tasarımlarla görmeye devam edeceğiz.