Midenizden gelen seslerin nedeni açlık olmayabilir!

Yoğun iş stresi veya ailevi sorunlar yüzünden bunalmış olmanıza vücudunuz açlıkla tepki veriyor olabilir. Stresli iken vücut kortizol ve ghrelin hormonu salgılanmasını artırır ve bu da açlığa neden olur

Gün içinde aslında gerçekten aç olmadığınız halde birçok kez bir şeyler yemeye karar verdiğinizi biliyor musunuz? Midenizden gelen seslerin nedeni her zaman açlık değil aslında. Aç hissetmenize neden olan bazı faktörler var ve bunlar sizi daha fazla yemeğe itiyor. Siz de "Daha yeni yemek yedim, hemen acıktım" diyerek soluğu mutfakta alanlardansanız nedeni gerçek açlık olmayabilir. Bu tür durumların çok azı yemekle ilgili. Hormonlar, duygular, yorgunluk gibi sebepler gerçekten aç olmadığınız halde yemenize neden olur. Yemeğin ardından kısa sürede tekrar açlık hissetmenin ilk nedeni doyurucu bir öğün tüketmemek. Diyet yapmak amacıyla farklı besin gruplarını aradan çıkarıp tek tip beslenmek kaçınılmaz olarak açlık hissini de beraberinde getirir. Ayrıca doymamak atıştırmalara sebep olur, bu da en başta kilo vermek için atılan adıma aykırı.



5 KAT FAZLA KALORİ

Eğer yemekle ilgili sürekli bir şeyler izliyor ya da okuyorsanız kaçınılmaz olarak acıkırsınız. Araştırmacılar, sadece yemek fotoğraflarına bakmanın beynin aç hissetmesine neden olabileceğini buldu. Bir yemeğin nasıl koktuğunu, nasıl bir tadının olduğunu ne kadar çok düşünürseniz o yemeği o kadar çok yemek istersiniz. Elbette bu durumu sağlıklı beslenme lehine çevirmek elinizde. Sağlıksız gıdalar yerine sağlıklı ve doyurucu yiyecek seçenekleriyle ilgili görseller veya yazıları takip ederek ilham alabilirsiniz.

Günümüzde yoğun iş temposuna ayak uydurmak için bazen yemek yemeye bile vakit bulamayabiliyoruz. Ayaküstü bir şeyler atıştırmak çoğumuz için artık bir rutin. Bir araştırmaya göre; yürürken bir mısır gevreği barı yiyen kadınlar, aynı barı yemek için oturdukları zamana kıyasla bir sonraki atıştırma sırasında beş kat daha fazla kalori aldı. Yoğun iş stresi, ailevi sorunlar veya genel durumlar yüzünden bunalmış olmanıza vücudunuz açlıkla tepki veriyor olabilir. Stresli iken vücut kortizol ve ghrelin hormonu salgılanmasını artırır ve bu da açlığa neden olur. Stres nedeniyle acıkanlar genellikle karbonhidratlara yönelir. Gevşeme egzersizleri veya açık havada yürüyüş yapmak zararlı atıştırmalıklara ulaşmanızı engeller.

Yediklerinizin sırası da açlığınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada, diyabetli kişilerin yemeğe protein ve sebzeyle başladıklarında insülin ve glikoz seviyelerinin yemeğe basit karbonhidratlarla başlayanlara göre daha düşük olduğu tespit edildi. Yani yemeğe düşük glisemik indeksli yiyeceklerle başlamak, insülin seviyelerinin yükselmesini önler.