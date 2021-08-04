Sıcak hava hayati problemlere neden olabilir

Aşırı sıcak nedeniyle vücudun susuz kalması, ısı krampları, ısı bitkinliği, sıcak çarpması ve mevcut sağlık problemlerinin kötüleşmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için bu belirtilere ve ortaya çıkacak durumlara karşı ilk yardım müdahalesi yapmayı bilmeniz gerekir

Sıcak havalar sadece rahatsızlık verici olmaz, hayati tehlikeye neden olabilecek hastalıkları da tetikler. Normal şartlarda vücut ısısı 37 santigrat derece civarındadır ve bu değerin biraz altı veya üstü de normal sayılır. Herhangi bir enfeksiyon olmadığı halde vücut ısısının 37.8 santigrat derecenin üzerine çıkması, sıcak nedeniyle vücudun fazla ısındığı anlamına gelir ki bu durumda kişide sıcağa bağlı rahatsızlık görülebilir.

Aşırı sıcak nedeniyle dehidrasyon, ısı krampları, ısı bitkinliği, sıcak çarpması ve mevcut sağlık problemlerinin kötüleşmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir.

Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için bu durumların belirtilerini ve yapılabilecek ilk yardımları bilmeniz hayati önem taşıyor.

DEHİDRASYON: Hafif ya da orta derecede dehidrasyon, kalbin daha hızlı çalışmasına neden olur ve terleme için mevcut sıvının azalmasına yol açar. Belirtileri; baş dönmesi, yorgunluk, sinirlilik, susuzluk, parlak veya koyu sarı idrar, iştah kaybı ve bayılma.

Bu belirtilerin görüldüğü kişiler bol su içmeli ve serin bir yerde beklemeli.



ISI KRAMPLARI: Özellikle hareket halindeyken kas ağrıları ve spazmlar görülmesi ısı kramplarının belirtisi olabilir. Bu durumda yapılan aktivite durdurulmalı, serin bir yerde dinlenilmeli ve bol su içilmeli.

SICAK BİTKİNLİĞİ: Vücudun terde bulunan aşırı su ve tuz kaybına verdiği tepki sıcak bitkinliği olarak tanımlanır. En çok yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar ve sıcak bir ortamda çalışan veya egzersiz yapan kişiler etkilenir. Aşırı terleme, soluk ten, hızlı veya zayıf nabız, hızlı ve sığ nefes almak, kas zayıflığı veya krampları, yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ya da kusma ve bayılma gibi belirtiler sıcak bitkinliğinin habercisidir. İlk yardım olarak; kişi serin bir yere alınmalı, fazla giysileri çıkarılmalı, mümkünse serin bir duş aldırılmalı veya koltuk altları, kasık ve boyun altına serin nesneler yerleştirilmeli ve soğuk su içirilmeli.



SICAK ÇARPMASI: Sıcak çarpması, vücut ısısının 40.5 santigrat derecenin üzerine çıktığı durumlarda meydana gelir ve son derece ciddi bir durumdur. Bu nedenle vücut ısısının çabuk düşürülmesi hayati önem taşır.

Sıcak çarpması belirtileri; vücut ısısında ani yükselme, kırmızı, sıcak ve kuru cilt, kuru şişmiş dil, hızlı nabız, hızlı sığ solunum, susuzluk, baş ağrısı, mide bulantısı ya da kusma, baş dönmesi, kafa karışıklığı, zayıf koordinasyon, geveleyerek konuşma, agresif ve tuhaf davranış, bilinç kaybı, nöbet, koma. Sıcak çarpması yaşayan biri için yapılması gereken ilk şey ambulansı aramak. Kişi eğer bilinçsizse; yan yatırın ve düzgün nefes alıp almadığını kontrol edin, gerekirse ve bilginiz varsa kalp masajı yapın. Kişi bilinçliyse serin bir alana taşıyın ve sabit tutun, su içirin, herhangi bir yöntemi kullanarak sıcaklığını düşürün.