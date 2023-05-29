Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; sağlıklı, ev yapımı ekmeklere yer veriyorum. Mercimek ekmeğini iki günde bir yapıyorum. Hem çok lezzetli, hem hamur şişkinliği yaşatmıyor ve hem de çok sağlıklı. Kurutulmuş domates, biberiye, sarımsak, karamelize soğan, fesleğen gibi çeşnilendirebildiğimiz bu ev yapımı ekmekler, yeme isteğini tamamen bastıracak türden. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



CEVİZLİ KARABUĞDAY EKMEĞİ



MALZEMELER

2 su bardağı glutensiz karabuğday unu

Yarım su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı karbonat veya yarım paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ceviz







YAPILIŞI: Bir kaba unu, mısır ununu, tuzu ve kabartma tozunu koyup iyice karıştırıyoruz. Üzerine zeytinyağını ve azar azar suyu ilave edip yoğuruyoruz. Cevizleri ekliyoruz. Yağladığımız kaba eşit şekilde döküyoruz ya da çok az un ilavesiyle ekmek şeklini veriyoruz. Sonra üzerine elimizle su sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında bir saat pişiriyoruz. Ekmeğimizi bir süre dinlendirip servis ediyoruz.



MERCİMEK EKMEĞİ



MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

2 adet yumurta

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

Zeytinyağı

1 avuç kabak ya da ay çekirdeği

YAPILIŞI: Mercimekleri bir gece önceden suda bekletiyoruz. Ertesi gün süzüyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekleyip yoğuruyoruz. Çekirdekleri ekliyoruz. Hamuru, yağlanmış cam fırın kabına koyuyoruz, 180 derece fırında pişiriyoruz.



BEZELYELİ MISIR EKMEĞİ



MALZEMELER

1 kg. mısır unu

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı un

Su

1 kase bezelye

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp üzerine bir su bardağı kaynar su döküp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş az miktarda kaynar su ilave edip yoğuruyoruz. Suyu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğuruyoruz. 1 kase bezelyeyi ekliyoruz. Fırın tepsisini ya da kek kalıbını yağlıyoruz. Üzerine un serpiyoruz ve ekmeği yayıyoruz. Üzerine hafif un serperek 190 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz.