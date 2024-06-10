Bugün öyle tarifler hazırladım ki, görünce dayanamayacaksınız. Bazen insan kendini şımartmak ister ya aynen o kıvamda lezzetler. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KAHVELİ KURABİYE



MALZEMELER

125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

2.5 su bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

Kakao









YAPILIŞI: Pudra şekeri ve tereyağını derin bir kapta çırpıyoruz. Sonrasında bu karışıma sıvı yağı, nişastayı ve kahveyi de katıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz, ardından karışımı iyice yoğuruyoruz. Son olarak kabartma tozu, vanilya ve unu azar azar karışıma ekliyoruz. Kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Minik toplar elde edip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Kakao eleyerek servis ediyoruz.



TAHİN PEKMEZLİ UN HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı un

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

2 küçük çay bardağı tahin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı pekmez

2 dolu çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI:

Öncelikle tavaya sıvı yağı ve tereyağını alıp eritiyoruz. Eriyen yağın üzerine unu ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Başka bir yerde şeker ve suyu kaynatıyoruz. Üzerine pekmezi de ekliyoruz. Şeker eriyene kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Unun kokusu çıkınca; tahini ilave ediyoruz. Orta sıcaklıkta olan şerbeti ekleyip karıştırıyoruz. Topaklanmaması için hızlı hızlı karıştırıyoruz. 3-4 dakika daha karıştırmaya devam ediyoruz ve indirmeye yakın cevizini ekliyoruz.



BÖĞÜRTLENLİ ISLAK KEK



MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 kase böğürtlen

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Yumurta ve toz şeker mikserle iyice çırpılır. Üzerine süt, sıvı yağ ve kakao ilave edilip karıştırılır. Karışımdan üzeri için bir su bardağı ayrılır. Kek harcına kabartma tozu, vanilya, un ve böğürtlen ilave edilir. Kek harcı, yağlanıp unlanmış kek kalıbına dökülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.

