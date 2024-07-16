İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen, glütensiz beslenmeye uygun tariflerle karşınızdayım. Bu beslenme şeklinde özetle; içerisinde buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıl ürünlerinin doğal proteini olarak adlandırılan glüten tüketilmiyor. Lezzet bütünlüğü için ekstra olarak badem unu, fındık unu, ceviz unu kullanılıyor. Badem, ceviz ya da fındığı kahve öğütücü ya da değirmenle çekiyorsunuz. Bu unlarla yapılan kekler normalden çok daha lezzetli oluyor.
ŞEKERSİZ BROWNİ
MALZEMELER
3 adet yumurta
2 çorba kaşığı akçaağaç şurubu
2 çorba kaşığı kakao
70 gr. badem unu
10 gr. glütensiz un
SOSU İÇİN:
1 su bardağı süt
Akçaağaç şurubu
1 çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI: Browni için; önce yumurtaları çırpıyoruz, ardından diğer malzemeyi ekleyip karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine sosu gezdiriyoruz.
VİŞNELİ PASTA
MALZEMELER
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı bal
1/2 çay bardağı taze sıkılmış vişne suyu
50 gr. fındık ve glütensiz un
1 çay kaşığı vanilya özü
1 çimdik kaya tuzu
KREMASI İÇİN:
Tatlı lor
Süt kaymağı
Labne peyniri
1 çorba kaşığı bal
1 kase vişne
YAPILIŞI: Kek için; yumurtaları çırpıyoruz, diğer malzemeleri ilave ederek 160 derecedeki fırında 30 dakika pişiriyoruz. Krema için; tüm malzemeyi karıştırıyoruz, lezzetini zevkimize göre ayarlıyoruz. Keki ikiye bölüp kremayı sürüyoruz, diğer parçayı üzerine kapatıp krema ile kaplıyoruz. Vişneler ile süslüyoruz.
GLÜTENSİZ POĞAÇA
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tulum peyniri
200 gr. glütensiz un
150 gr. badem unu
50 gr. mısır unu
Dereotu
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi iyice yoğurup şekil veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süslüyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.