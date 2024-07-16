İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen, glütensiz beslenmeye uygun tariflerle karşınızdayım. Bu beslenme şeklinde özetle; içerisinde buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıl ürünlerinin doğal proteini olarak adlandırılan glüten tüketilmiyor. Lezzet bütünlüğü için ekstra olarak badem unu, fındık unu, ceviz unu kullanılıyor. Badem, ceviz ya da fındığı kahve öğütücü ya da değirmenle çekiyorsunuz. Bu unlarla yapılan kekler normalden çok daha lezzetli oluyor.







ŞEKERSİZ BROWNİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı akçaağaç şurubu

2 çorba kaşığı kakao

70 gr. badem unu

10 gr. glütensiz un

SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

Akçaağaç şurubu

1 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI: Browni için; önce yumurtaları çırpıyoruz, ardından diğer malzemeyi ekleyip karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine sosu gezdiriyoruz.







VİŞNELİ PASTA

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı bal

1/2 çay bardağı taze sıkılmış vişne suyu

50 gr. fındık ve glütensiz un

1 çay kaşığı vanilya özü

1 çimdik kaya tuzu

KREMASI İÇİN:

Tatlı lor

Süt kaymağı

Labne peyniri

1 çorba kaşığı bal

1 kase vişne

YAPILIŞI: Kek için; yumurtaları çırpıyoruz, diğer malzemeleri ilave ederek 160 derecedeki fırında 30 dakika pişiriyoruz. Krema için; tüm malzemeyi karıştırıyoruz, lezzetini zevkimize göre ayarlıyoruz. Keki ikiye bölüp kremayı sürüyoruz, diğer parçayı üzerine kapatıp krema ile kaplıyoruz. Vişneler ile süslüyoruz.







GLÜTENSİZ POĞAÇA

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tulum peyniri

200 gr. glütensiz un

150 gr. badem unu

50 gr. mısır unu

Dereotu

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi iyice yoğurup şekil veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süslüyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.