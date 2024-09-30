Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, üşengeçler için yapımı son derece pratik kurabiye tarifleri verdim. Bu kurabiyeler o kadar pratik ki, marketten alacağınız bir paket krem şanti ya da puding ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.









KREM ŞANTİLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 paket sade krem şanti

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Krem şanti ve sıvı yağı karıştırıyoruz. Üzerine unu azar azar ilave edip bir yandan da yoğuruyoruz. Hamurdan cevizden biraz küçük parçalar koparıyoruz. Avuç içerisinde yuvarlayıp biraz aralıklı olacak şekilde fırın tepsisine diziyoruz. Fırın tepsisini yağlamıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında, fansız programda 15-20 dakika kadar altı hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.









PİRİNÇ UNLU KURABİYE



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı pirinç unu

125 gr. margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Un hariç bütün malzemeyi karıştırıyoruz. Sonra yavaş yavaş unu ekleyip yoğuruyoruz ve şekil veriyoruz. Pembeleşmeyecek şekilde pişiriyoruz.



ÇİKOLATALI TOZ PUDİNGLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 paket kakaolu toz puding

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri

2-2.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Toz puding, sıvı yağ, kabartma tozu ve pudra şekerini harmanlıyoruz. Yavaş yavaş un ilavesiyle yoğuruyoruz. Elimizde yuvarlayıp kurabiye şekli veriyoruz. Tepsiye diziyoruz. 175 derecede 15-20 dakika arası pişiriyoruz.