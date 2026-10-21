İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı, bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış boyunca bol bol tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar...



EV YAPIMI NARENCİYE ÇAYI

MALZEMELER

Birer adet portakal, mandalina, limon ve greyfurt

4 adet karanfil

1 çubuk tarçın

1 tutam ıhlamur ve ada çayı

1 avuç taze nane yaprağı

Tarçın

YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp, 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp, altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.

EV YAPIMI ESMER BOZA

MALZEMELER

500 gr. esmer bulgur

1 çay bardağı pirinç

Su

Şeker

Tarçın

YAPILIŞI: Bulgur ve pirinci bulgurlar eriyinceye kadar karıştırıyoruz. El blenderı ile ezdikten sonra tülbent ya da süzgeçten geçiriyoruz. İçine mayalık boza ekledikten sonra tarçın ve şeker de ilave edip buzdolabında saklıyoruz. Leblebi ile servis ediyoruz. Mayalık boza bulamazsanız, 2 çay kaşığı kuru mayayı su ile eritip ilave edebilirsiniz.

ZERDEÇALLI SALEP



MALZEMELER

1 litre süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı saf toz salep

Zerdeçal

YAPILIŞI: Toz şeker ile salebi topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, zencefil ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak, köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Bardaklara koyup, üzerine zerdeçal serperek servis ediyoruz.

NARLI, HİBİSKUSLU VE BAHARATLI SICAK İÇECEK

MALZEMELER

1 su bardağı taze nar suyu

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı kurutulmuş hibiskus

1 adet portakal

1 çubuk tarçın

4 adet karanfil

2 ince dilim taze zencefil

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

Birkaç nar tanesi

YAPILIŞI: Suyu tencereye alın. Tarçın, karanfil ve zencefili ekleyerek, 5 dakika hafifçe kaynatın. Ocağı kapatın, hibiskusu ekleyin ve 5–7 dakika demleyin. Karışımı süzün. Nar suyunu ve birkaç ince portakal dilimini ilave edin. Kaynatmadan hafifçe ısıtın. Dilerseniz biraz ılıdığında bal ekleyin. Cam fincanlarda nar taneleri ve portakal dilimleriyle servis edin.