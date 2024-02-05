İDİL DEMİREL

Herkese merhaba, üç adımda Tayland sofrası hazırlıyoruz bugün. Geniş bir yelpazeye sahip olan Tayland mutfağı, komşu ülkelerin mutfaklarından izler taşır. Ekşi, tatlı, acı ve tuzlu lezzetlerin mükemmel bir şekilde dengelenerek kullanıldığı Tayland yemekleri kendine özgü bir mutfak oluşturur. Uzak Doğu'ya özgü baharatların yaygın olarak kullanıldığı mutfakta yemekler genel olarak çeşitli soslarla ve haşlanmış pirinç ile birlikte servis edilir. Özellikle deniz ürünleri ile hazırlanan yemekler açısından iddialı olan mutfakta, deniz ürünlerinde de farklı soslar kullanılır. Ben size bugün en pratik olanlarını anlatıyorum. Bakalım beğenecek misiniz?







TOM YUM ÇORBASI

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı limon suyu

1/2 fincan Hindistancevizi sütü

4 fincan su

4 tane taze acı sivri biber

2 yemek kaşığı balık sosu

1 yemek kaşığı kavrulmuş biber ezmesi

4 adet limon yaprağı

2 lemongrass

120 gr. mantar

6 adet karides

GARNİTÜR İÇİN:

Kişniş yaprağı, kuru kırmızı sivri biber, limon yaprağı

YAPILIŞI: Karidesleri ayıklayıp boylamasına ortasından kesiyoruz. Mantarları sudan geçirip saplarını ayırıyoruz. İyice kuruladıktan sonra ikiye bölüyoruz. Bir kapta suyu kaynatıyoruz. İçine lemongrass ve limon yapraklarını katıyoruz, karides ve mantarları da ilave ettikten sonra 3-5 dakika pişiriyoruz. İçine biraz Hindistan cevizi sütü ilave ediyoruz. Kabı ateşten alıp kavrulmuş çili ezmesi, balık sosu, limon suyu ve çili biberlerini ilave ederek tatlandırıyoruz. Kırmızı çili biberleri, limon ve kişniş yapraklari ile süslüyoruz.







LİMONLU ZENCEFİLLİ TAVUK

MALZEMELER

1 paket tavuk göğsü

2 limon kabuğu rendesi

Zencefil

Karabiber

Tuz

4-5 diş sarımsak

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırıp, uzunlamasına kestiğiniz tavukları bu karışıma ekleyip, karıştırıyoruz. Isınan tavaya tavukları diziyoruz. Tavaya yağ koymuyoruz. Bir tarafı kızarana kadar hiç çevirmiyoruz. Kızarınca servis tabağına alıyoruz. Üzerine limon sıkıp, servis ediyoruz.







ACILI TAYLAND PİLAVI

MALZEMELER

250 gr. uzun taneli pirinç

200 gr. yağsız dana eti

1 adet büyük soğan

1 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

3 adet kuru kırmızı biber

250 gr. taze soğan

3 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI: Jasmin pirincini bol suda tane tane pişene kadar haşlıyoruz, süzerek soğumaya bırakıyoruz. Dana etini ve soğanı doğrayıp sarmısağı dövüyoruz. Zeyinyağını bir tavada kızdırıp sarımsak ve soğanları yakmadan kavurarak, etleri ilave ediyoruz. Etler yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Kabukları ve çekirdekleri alınmış domatesleri tavla zarı iriliğinde doğruyoruz. Acı kırmızı biberleri sıcak suya yatırıp yumuşatıyoruz ve çekirdeklerini çıkarıp ince halkalar halinde doğruyoruz. Soğumuş pirinç dahil bütün malzemeyi tencereye alıyoruz, karıştırarak ısıtıyoruz. Üç adet yumurtayı beyazı ile birlikte karıştırarak ayrı bir tavada omlet gibi pişiriyoruz. Katılaşınca küçük parçalara bölerek tencereye ilave ediyoruz. Maydanozla birlikte ince kıyılmış taze soğanı da katıyoruz. Soğanları ölmeyecek kadar pişirdikten sonra pilavı sıcak olarak servis yapıyoruz.