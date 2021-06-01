Sanatseverlerin büyük merakla ve sabırla beklediği, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary İstanbul'un 15'inci edisyonu kapılarını bugün açıyor.



Katılan tüm galeriler en beğenilen cazip eserlerini uzun bir aradan sonra sanatseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor. Galeri Diani de fuarda Ahmet Yeşil, Şükrü Karakuş, Tuba Önder Demircioğlu, Feyzan Alasya, Nilüfer Yıldırım ve Kadir Akyol'un yapıtlarını sanatseverlerle buluşturacak. Galerinin kurucusu ve küratörü Telga Südor da fuar için umutlu...



Çok iyi hazırlandıklarını ve 30'dan fazla eseri sanatseverlerle buluşturacaklarını söyleyen Südor, "Uzun zamandır hiçbir etkinlik yapılmadığından bu fuarın çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. Bunca zaman sonra sanat dünyası, koleksiyonerler ve izleyiciler bir araya geleceğiz. Deneyimlerimizi paylaşacağız ve bence sanat sektörü canlanacak. Bu fuar can suyu olacak" diyor. Kesinlikle katılıyorum. Tüm sanatçılar ve sanatseverler için iyi bir fuar olsun.



ORHAN VELİ BURGAZADA'DA

Açık havada tiyatro izlemeyi özleyenlere muhteşem bir haberim var... Yaz aylarında İstanbul'un vazgeçilmez açık hava etkinlik mekânı Burgazada Cennet Bahçesi, sezonu Reha Özcan'la açıyor.



Reha Özcan Kumpanyası'nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli, 5 Haziran'da seyirciyle buluşuyor. A Project Partner organizasyonuyla tiyatro ve konser etkinlikleri pandemi koşulları gözetilerek yaz boyunca yapılacak.



NURİ İYEM TABLOSUNA BÜYÜK İLGİ

Artam Antik A.Ş. müzayedelerini online olarak düzenlemeye devam ediyor. Önceki gün yapılan Çağdaş Sanat Eserleri Müzayedesi'nde usta isimlerin eserleri satışa çıktı.



Müzayedede Nuri İyem'in 200 bin liradan satışa çıkan figüratif eseri 643 bin liraya alıcı bularak müzayedede satılan en pahalı eser oldu. Erol Akyavaş'ın tarihsel büyük öyküleri tasavvuf etkisinde tuvaline taşıdığı 1983 tarihli 'Kerbela' serisinden tuval çalışması da 530 bin liraya satıldı.



YÖNETMENİN MÜZİK AŞKI

Sektörde yıllardır oyuncu şarkıcılara ya da şarkıcı oyunculara alıştık. Ama bir yapımcı-yönetmenin şarkı söylediğine pek rastlamamıştım. O da oldu. 2015 çıkışlı 'Neden Tarkovski Olamıyorum?' filmindeki oyunculuğu ile tanınan, ardından yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi 'Borç' ile festivallerde ödüller alan Vuslat Saraçoğlu'nun şarkı söylediğini bilmiyordum.



Saraçoğlu meğer sözü-müziği kendine ait 'Nefes' adlı single'ını paylaşalı bir seneye yakın olmuş. Yine sözü ve müziği kendisine ait 'Kalmadı' adlı yeni single'ını da geçtiğimiz hafta yayınlayan Saraçoğlu'nun durmaya niyeti yok. Dördüncü teklisini hazırlamak için stüdyoya girmiş bile. Yolu açık olsun.