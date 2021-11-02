29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görkemli bir törenle açılan Atatürk Kültür Merkezi, kısa sürede sanatseverlerin ilgi gösterdiği ortak buluşma noktası oldu. Sinan Operası'nın üst üste iki gün sahnelendiği AKM, önceki akşam ilk yabancı konuklarını ağırladı. 96 kişilik Londra Filarmoni Orkestrası, opera sahnesinde performans sergiledi. Şef Robin Ticciatti'nin yönettiği orkestranın AKM performansında, solist olarak piyanist Francesco Piemontesi yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk günden beri Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki tüm etkinlikleri yakından takip ediyor. İlk günden beri herkesin ilgi odağı olmayı başaran AKM'yi, her gören hayran kalıyor. Açılış günü Serkan Çağrı, Mustafa Keser, Nedim Saban, önceki gün de Gülsin Onay, Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimler AKM'ye giderek konserleri takip ettiler ve hayranlıklarını dile getirdiler. Onay, "Ne muhteşem bir sanat yuvamız oldu İstanbul'da, ne büyük gurur. Ayağımın tozuyla Adana'dan Taksim'e gelip bu heyecanı yaşamak olağanüstü" diye yorum yaparken, Şebnem Bozoklu "Yeniden merhaba, ilk okulum, ilk operam, ilk balem, ilk konserim. Sen bizimlesin, biz de seninle" dedi.



BU HAFTA NELER VAR?

AKM, sadece etkileyici tasarımıyla değil, etkinlikleriyle de son derece cazip. Örneğin bu akşam, ünlü cazcı Chris Botti sahne alacak, yarın akşam da İhsan Özer'in sanat yönetmenliğinde Mozaik adlı konser sahnelenecek. Aynı zamanda 820 kişilik tiyatro salonunun kasım ayı programı da açıklandı. Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi adlı oyunla açılışı yapılan tiyatro salonu, ay boyunca Diyarbakır ve Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan oyunları misafir edecek. Bu cumartesi Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı Bir Adam Yaratmak adlı oyun Diyarbakır DT tarafından, Bizim Yunus ise Ankara DT tarafından sahnelenecek. Netice itibariyle AKM bize, kültür sanat dünyasına çok iyi geldi.



TİYATROCULARDAN GELECEĞİ TASARLAYAN PROJE

Tiyatro dünyası kuşkusuz pandemiden en çok etkilenen kesim oldu. Tiyatrocular da çareyi arşivleri karıştırmakta bulmuştu ancak görüntüler seyirciye yönelik değildi. Kimisi dijitale geçebilmeyi başardı ancak çoğu uzak kaldı. Biletli yayına geçenler de oldu, dijitale özel içerik sunmakta sıkıntı yaşayanlar da. İşte bu noktadaki yol haritasını çizmek üzere bir platform oluşturuldu:



Sahne 2.0 adıyla oluşturulan bu platformun tanıtımı dün Das- Das Sahne'de yapıldı. Inogar ve Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçen projenin en büyük destekçisi ise Google Türkiye. Sahne sanatlarında dijital kültürü güçlendirmek için yatırım yapan Google.org, projeye tam 275 bin dolar destek verdi. Profesyonel veya amatör, kültür-sanat sektöründeki bireyleri dijital becerilerle donatmak için ücretsiz eğitimlerin verileceği projenin, Sahne2sifir.com üzerinden yaklaşık 8 bin sahne emekçisine ulaşması hedefleniyor.



'BAĞLILIK HASAN' İTALYA'DA

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi, geçtiğimiz günlerde 9. Boğaziçi Film Festivali'nin düzenlediği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film seçilerek 100 bin lira değerindeki Altın Yunus Ödülü'nü kazanmıştı.



Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği filmin festival yolculuğu devam ediyor. Film, Roma'da bu yıl 5-14 Kasım tarihleri arasında 27'nci kez düzenlenecek olan Med Film Festivali'nin resmi yarışma bölümünde gösterilecek. Kaplan Film ve Sinehane'nin ortak yapımı olan filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşıyor. 'Bağlılık' üçlemesinin ikinci filminde, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan'ın hikâyesi anlatılıyor.



GENÇ YAZARLAR YETİŞİYOR

Ayşe Erbulak, oyuncu ve yazar kimliğinin yanına eğitmenliği de eklemişti. Oğlu Dağhan Külegeç ve eşi Özden Özgürdal ile birlikte kurucusu olduğu Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi kapsamında yazarlık atölyeleri düzenliyordu.



Bu atölyelerde Aslı Perker ve Özen Yula gibi isimlerden eğitim alan genç yazarların kitapları DK Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu ve yayınevi 3 yılda 41 kitaba ulaştı. 2022'nin mayıs ayında ödüllü yazar Hakan Akdoğan'ın genel yayın yönetmenliğinde altısı 18 yaşından küçük, 28 yazar adayının kitabı daha çıkacak. Yolları açık, okuyucuları bol olsun.



539 PARÇADAN OLUŞAN ATATÜRK TABLOSU

Temmer Marble'ın katkılarıyla hazırlanan 'Anamorfoz Atatürk' eseri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor.



Çekyalı heykeltıraş Patrik Prosko tarafından yapımı yaklaşık 3 ay süren, 93 farklı temadan 539 parçanın bir araya gelmesi ile hazırlanan eser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. Eser, 30 Aralık'a kadar sergilenmeye devam edecek.