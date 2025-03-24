Dünya klasiklerinin en etkileyici ve en bilinen korku karakterlerinden Dracula, sinema ve tiyatroya ilham olmaya devam ediyor. Bram Stoker'ın klasik eseri Dracula, bu kez Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun iş birliğinde, dehşet komik bir bakış açısı ile seyirciyle buluşuyor. Gordon Greenberg ve Steve Rosen'in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçe'ye çevirdiği, 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' isimli oyun, geçtiğimiz ay Ankara'da prömiyer yapmıştı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın Kont Dracula'ya hayat verdiği oyunu önceki akşam AKM'deki ilk temsilinde izleme imkânım oldu. Hikâye bilindik ama uyarlama, reji ve bazı teknik yaklaşımlarla 2.5 saatlik süresine rağmen kendini izleten bir oyun çıkmış ortaya. Tayfun Güneyer rejisiyle sahnelenen oyun özellikle Yıldız Venedik imzalı koreografisi, Emre Yıldız ve Numan Atak imzalı görkemli tasarımı (özellikle okyanus ve mezarlık sahneleri çok gerçekçiydi), Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete imzalı işlevsel dekor tasarımı ve Uğurkan Erez ile Erol Albayrak'ın elinden çıkan kostüm tasarımlarıyla öne çıkıyor. Özellikle 1890'ların sonunda geçen hikâye için yaratılan gotik atmosfer, yarasa, at ve kurt için bulunan yaratıcı çözümler, İlke Ulaş Kuvanç'ın yaptığı müzikler seyirciyi oyunun içine çekmeyi başarıyor. Kalabalık oyuncu kadrosu, dekor, kostüm, ışık ve müzik hepsi bir bütün olarak birbirine hizmet ediyor. Tamer Karadağlı ise varoluşsal bir krizin tam ortasında, yüzyıllardır verdiği ölümsüz aşkı bulma mücadelesinde tüm umudunu yitirmek üzere olan aşırı yakışıklı, karizmatik, süper narsist, ultra zengin Kont Dracula'da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Kendisinden alışık olduğumuz bazı mimik ve jestlerini Dracula'da görmek seyirciyi rahatsız etmiyor aksine karaktere ikna sürecini hızlandırıyor.

Kont Dracula, kendisine Londra'da malikâne satmak için evine gelen uysal ve saf karakterli emlakçı Jonathan Harker'ın dünyalar güzeli nişanlısı Lucy'nin fotoğrafını görünce ona ilk görüşte âşık oluyor. Lucy (Başak Tanrıseven) ve Jonathan ( Ahmet Burak Bacınoğlu) ise onun bu çabasını karşılıksız bırakmak için türlü mücadele veriyorlar. Bacınoğlu için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Lakin, hem sözlü hem sözsüz oyunda fiziksel komedinin tüm imkânlarını kullanarak seyirciyi güldürmeyi başarıyor ve yer yer düşük olan tempoyu yükseltiyor oyuncu. Böcek yiyen Renfield'ı oynayan Cengiz Uzun'u da es geçmeyelim. Neticede fantastik öğelerle bezeli bu absürt komedi özelikle ikinci yarısında tempo kazanarak bolca gülmece vaat ediyor, final sahnesindeki müzik ve danslarla oyundan mutlu ayrılıyorsunuz. Oyun bu hafta AKM'de sahnelenecek.



İSTANBUL İÇİN FİLM VAKTİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 44. kez düzenlenen İstanbul Film Festivali, 11-22 Nisan arasında Türkiye'den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getiriyor. Festivalin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor.

Berlin Film Festivali'nde bu yıl özel bir galada prömiyeri yapılan, Ido Fluk imzalı Köln 75'in gösterimiyle başlayacak olan festivalde Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar olmak üzere ödüllü yarışma heyecanı da yaşanacak. Başrolünü Jessica Chastain'in üstlendiği Michel Franco'nun yeni filmi İlişki, François Ozon'un San Sebastian'da En İyi Senaryo Ödülü kazanan son filmi Sonbahar Gelince, Gia Coppola'nın San Sebastian'da Jüri Özel Ödülü kazanan yeni filmi The Last Showgirl gibi filmler de festivalin öne çıkanlarından. 12 gün boyunca film dolu günler sinemaseverleri bekliyor.



BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI LONDRA YOLCUSU

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 4-11 Nisan tarihleri arasında müzikseverlerle Birleşik Krallık'ta bir araya geliyor.

Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, sırasıyla Perth, Edinburgh, Londra, Guildford ve Sheffield'da vereceği bu konserlerde çellist Pablo Ferrández'e eşlik edecek.