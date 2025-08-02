Sinema tarihinin en ikonik filmlerinden olan Star Wars'un orijinal üçlemesinde Darth Vader tarafından kullanılan ışın kılıcını hatırlamayan yoktur sanırım. Los Angeles merkezli Propstore müzayede evi, bu ışın kılıcını eylül ayında satışa sunmaya hazırlanıyor. 'İmparator'un Dönüşü' (1980) ve 'Jedi'ın Dönüşü'nün (1983) efsanevi baba-oğul düellolarında kullanılan, üzerinde çizik ve yıpranma izleri taşıyan kılıcın 1 milyon ila 3 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede evinin operasyon direktörü Brandon Alinger, "Işın kılıçları, dünyanın en sevilen film serisinin evrensel olarak tanınan sembolüdür" diyerek müzayedeye çıkan orijinal kılıcın özellikle 'Star Wars' koleksiyoncuları için 'kült' bir par- ça olduğunu vurguluyor. Özel bir koleksiyondan gelen ve ilk kez müzayedeye çıkan Darth Vader'ın kılıcı, eylülde müzayedeye çıkmadan önce Londra, New York ve Beverly Hills'te özel bir turla sergilenecek.

'Star Wars' filmlerinin görsel efekt sahnelerinde birebir kullanılan ikonik uzay gemisi X-wing modelinin 2022'de 2,3 milyon doları aşan bir fiyata alıcı bulması Darth Vader'ın ışın kılıcına yönelik beklentileri de yükseltiyor. Müzayedede ayrıca Indiana Jones'un kamçısı (250 bin–500 bin dolar), 'Men in Black7in hafıza silici cihazı (75 bin–150 bin dolar) ve 'Yüzüklerin Efendisi'nden Sauron'un miğferi (70 bin–140 bin dolar) gibi ikonik film objeleri de yer alıyor.



ESRARENGİZ İSTANBUL'UN KARANLIK YÜZÜ

İstanbul'un yalnızca saraylardan, camilerden ve Boğaz manzaralarından ibaret olmadığını hepimiz biliriz. Ama bir de gölgede kalmış, sisli sokaklarında başka bir âlem vardır ki çoğu zaman anlatılmadan geçilir. 'Esrarengiz İstanbul' isimli kitap da işte tam bu unutulmuş âleme bir pencere aralıyor.

Münir Süleyman Çapanoğlu'nun kaleminden çıkan ve Şaban Bıyıklı ile Mehmet Berk Yaltırık'ın yayına hazırladığı bu eser, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında İstanbul'un yeraltı dünyasını; kabadayıları, külhanbeylerini, raconlarını ve eğlence mekânlarını anlatıyor.

Kitap, hem bir gazetecinin dikkatli gözlemlerini hem de dönem İstanbul'unun sokak hafızasını taşıyor. Günümüzün steril kent hayatında, sol omzu düşük yürüyen, fesini eğri takan bu afili adamların hikâyesi hem tarihsel bir belge hem de kültürel bir merak unsuru.

Esrarengiz İstanbul, sadece bir şehir tarihi değil; aynı zamanda unutulmuş bir sokak edebiyatının da kapısını aralıyor. Kısacası, bu kitapta İstanbul'un 'arka sokakları' konuşuyor. Hem meraklısına hem de eski İstanbul'un ruhunu anlamak isteyenlere tavsiye...



ŞEHRİN CAZ HALİ

Türkiye'nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 35. yılında da 'Şehrin caz hali' sloganıyla cazın dünyaca ünlü isimlerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 200'den fazla ismi ağırlamaya hazırlanan festivalin, merakla beklenen yeni isimleri açıklandı.

27 Eylül–12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin öne çıkan sanatçıları arasında Grammy ödüllü Brezilyalı piyanist Eliane Elias, 'stretch music' akımının öncüsü Chief Adjuah, Afro- Küba ezgileriyle Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez ve Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi yer alıyor. Raül Refree, Adam Rudolph, Önder Focan & Yavuz Darıdere, Niechec, Dilan Balkay ve Ömercan Şakar gibi isimler de programda dikkat çekiyor. Festival ayrıca, gece boyu sürecek All Night Jazz etkinliğinde DJ Jitwam ve Grup Ses ile dansa davet ediyor.



FRİNGE FESTİVAL 7 YAŞINDA

İstanbul'un çok sesli sanat haritasında kendine özgü bir yer edinen İstanbul Fringe Festival, 7. edisyonuyla 19-27 Eylül tarihleri arasında kente geri dönüyor. Tiyatro, dans ve performans sanatlarının alternatif örneklerini bir araya getiren festival, bu yıl da 26 gösteri, 6 atölye, buluşmalar ve partilerle uluslararası bir keşif alanı sunacak.

Festival; Belçika, Fransa, Filistin, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Kıbrıs, Slovenya ve Türkiye'den ekipleri ağırlayarak 10 farklı ülkeden sanatçıyı İstanbul'da buluşturacak. Katılımcılarına yeni deneyimler sunmayı hedefleyen etkinlik kentin dört bir yanındaki farklı disiplinlerden mekanlara yayılacak. Gelenekselin dışında kalan, yenilikçi işlerin izini süren İstanbul Fringe Festival; bu yıl da şehrin kültürel nabzını tutmaya hazırlanıyor.



TÜRKİ CUMHURİYETLER YOLCUSU

Tiyatro sanatçısı Kemal Başar, Türk dünyası ile sanatsal ilişkilerine devam ediyor. Başar, dramaturjisini de yaptığı, Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" adlı eserini yönetmek üzere 8 Ağustos'ta Karakalpakistan'ın Nukus kentine giderek, burada oyun sahneleyecek olan ilk yabancı yönetmen unvanına erişecek.

Orijinal müziklerini uluslararası flamenko gitarcımız Burak Altuni'nin yaptığı oyun daha sonra Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir gala ile ilk turnesini yapacak. Başar ayrıca 20-25 Ekim tarihleri arasında da Türk Cumhuriyetleri tiyatrolarının bir araya geleceği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki festivalin jüri üyeliğini de yapacak.