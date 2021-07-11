Lüks sitede bakıcı tartışması

İstanbul ve Bodrum’daki lüks sitelerde akıl almaz yönetmelikler uygulanıyor. 10 bin lira aidat ödeyen ev sahipleri ‘Bakıcılar, sitenin havuzunu kullanamaz’ kuralına isyan ediyor

İstanbul ve Bodrum'da şu sıralar en çok konuşulan konulardan biri de ünlü sitelerin garip yönetmelikleri… İstanbul'un Etiler ve Ulus semtlerinde ya da Bodrum'da 3-5 milyon Euro ödeyerek lüks ev alanlar, kendilerine tebliğ edilen "Bakıcılar, sitenin havuzunu kullanamaz" kuralına isyan ediyor.



İNSANLIK DIŞI UYGULAMA

Bu kurala tepki gösterenler ise çoğunlukla yeni nesil anneler. Çocuklarını iki bakıcıya teslim eden bu genç anneler, "Oturduğumuz siteye her ay 10-15 bin lira aidat ödüyoruz. Yönetim çıkmış 'Bakıcınız havuzu kullanamaz' diyor. Böyle saçma uygulama mı olur. Çocuklarımın bakıcıları bizimle aynı evde yaşıyor, aynı masada oturup, aynı tencereden yemek yiyor. Ama aynı havuzu kullanamıyor. Çocuğum havuza girebiliyor ama yanındaki bakıcı giremiyor. Bu resmen, ayrımcılık, üstelik insan haklarına da aykırı" diye isyan ediyorlar.

Aynı sitede oturup aynı dertten şikayet eden genç anneler, kendileriyle aynı fikri paylaşan diğer komşularıyla birlikte imza kampanyası düzenlediklerini ama sonucun değişmediğini söyleyerek tepkilerini dile getiriyor.



KIYAFET DEĞİŞTİR KOŞ DAVETE!

Pandemi öncesinde davet davet gezen kadınlar arasında şöyle bir durum varmış. Kız arkadaşlarının yer aldığı WhatsApp gruplarında aldıkları yeni parçaları paylaşıyorlarmış. Ve bu parçaları sosyal medyada paylaştıktan sonra bir başka arkadaşlarına kullanması için veriyorlarmış!

Ortak gardrop kullanımı ile hem masraflar azalıyor hem de farklı kombinler ortaya çıkıyormuş. Bu formülü lise ve üniversite yıllarında kızlar çok kullanırdı. Sosyetenin güzel kadınlarının bu formülle davet davet gezdiğini duyunca biraz şaşırdım.



LÜKS OTELİN TUVALETİNDE KİLİTLİ KALAN SOSYETİK İSİM İSYAN ETTİ!

Geçtiğimiz günlerde lüks bir otelde konaklayan arkadaşım odasının tuvaletinde yaklaşık iki saat kilitli kalmış! Eşinin odaya geldikten sonra güvenlik görevlilerini çağırmasıyla kurtarılan arkadaşım "Klostrofobim tetiklendi. Sonunda da kuru bir özürle otelden ayrıldım" dedi. Bu olay yurt dışında yaşansa dava konusu olur, otel de mağdur olan misafire özür amaçlı bir kaç gün konaklama hediye ederdi. Gerçekten de buna benzer bir olay geçtiğimiz yıllarda Amsterdam'da yaşanmıştı ve otel özür dileyerek üç günlük konaklama hediye etmişti. Sezon ortasında olsak da aman konakladığınız otellere dikkat edin!



BAZI EVLERDE DENGELER DEĞİŞTİ!

Özellikle influencer annelerin olduğu evlerde tam bir kadın egemenliği söz konusu. Bunun nedeni de sosyal medyada yaptıkları projelerle eşlerinin kazançlarını sollamış olmaları. Ancak bu durum evlere refah getirdiği kadar eşler arasındaki dengeleri de değiştirdi. Ve tabir-i caizse evdeki egemenlik erkeklerin elinden kadınlara geçti. Özellikle pandemi sürecinde ünlenen evli ve çocuklu kadınlar "Artık eve ben ekmek getiriyorum. Kuralları da ben belirlerim" diyerek eşleriyle kapışıyor. Beyler de ne yapsın durumu kabul edip yola devam ediyor. Ne diyelim eli maşalı influencer anneler yürüyün be!