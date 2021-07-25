MERT VİDİNLİ

Cuma akşamı Naked Heart Foundation Galası Villa Maçakızı'nda kurucusu Natalia Vodianova ve Chopard eş başkanı Caroline Scheufele ile Villa Maçakızı'nda öğle yemeğinde buluştuk. İki senede bir gerçekleşen dünyanın en büyük ve önemli vakıf davetlerinden biri olan bu gecenin davetlilerinin yüzde yetmişi de dünyanın en ünlü ve önemli isimleri oldu. Naked Heart'ın temel misyonu engelli aileler için ücretsiz destek hizmetlerinin oluşturulmasını sağlamak.







Gelelim öğle yemeğine... Yemekler Chef Carlo Bernardini'nin elinden çıkma öğle yemeğimize davetli olanlar da hem sosyal medyaya yön veren isimler ve tabii ki Ece Sükan. Tektaş Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Shelly Ovadia'nın teklifi ile rotayı Bodrum'a çeviren Natalia ve ekibi ile buluşmak hem ayrıcalık oldu hem de Bodrum'umumuzu bambaşka bir pozisyona taşıdı. Bizdeki vakıf/dernek organizasyonlarına söz etmek istemem ama sanki benzer istikrar bizde yok, biraz daha gövde gösterisi üzerine dayanıyor. Umarım aynı özende geceler bizde de düzenlenir.







Hadise'ye helal olsun!

Bu yazın en gurur duyduğum, as bayrakları dedirten haberi de Hadise'nin New- York Times meydanını dev fotoğrafıyla, yepyeni şarkısıyla aydınlatıyor olması. EQUAL Türkiye'nin kapak yıldızı Hadise 'Hay Hay' la sokakları aydınlatırken sosyal medya hesabında yazdıkları da 'bakın işinize çünkü ben işime bakıyorum' der gibiydi. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum.

O yüzden bu haber ne kadar manşetlerinize çıkar, ne kadar beğeni yağmuruna tutulur hesaplamam ama şunu söylemek isterim ki yıpratıcı, içi boş, negatif, insanın tüm kalbini parçalayacak acımasızlıkta haber yapmaktansa iyi olanı, alkışlanması gerekeni yapalım. Hadise seni çok seviyorum ve gurur duyuyorum. İlk günlerini bilen ilk şarkısını bana Nişantaşı'nda başbaşa dinleten Hadise bugün yine aynı samimiyetiyle dünya çapında başarı yakalıyor. Bak yoluna Hadise, yanındayım.







Çıktığı mekanlarda yer bulmak zor

Arabeskin kraliçesi olmaya aday bir isim Derya Bedavacı adını şu sıralar tüm sosyetik isimler ezberlemiş. Kendisini bu sene tanıma şansım oldu hatta çıktığı mekanlarda yer bulmak neredeyse imkansız. Ne zaman Instagram'da takılsam karşıma o çıkıyor. Bir gün evlerine giren bir Müslüm Gürses kasediyle hayatı değişen ve kafasında bambaşka bir dünya açılan Derya'yı bir gece mutlaka dinlemeye gideceğim. Arabeskte genç nesil isimlerin noksanlığını yaşadığımız şu günlerde ruhumuzu biraz coşturmayalım mı?







Ben fenomenim bana yer yok mu?

Son günlerde Bodrum-Çeşme hattında tüm mekanlar ağzına kadar dolu ve bu konuda hepimiz isyanlardayız kabul ama bayramdır seyrandır durumu kabullendik, ben de dışarı adım atmıyorum ama fenomenlerin kol gezdiği şu günlerde kapısına kadar gidip "Bakın benim yüzbinlerce takipçim var nasıl bana yok dersiniz" deyip çirkefleşen sosyal medya fenomenleri ne kafa yaşıyorsunuz? Artık bu kafadan çıkalım, kimse keyfine yok çekmiyor. Yer yoksa yoktur. Neyse ki bayramı bitirdik Bodrum-Çeşme biraz nefes alacak. Çünkü böyle giderse tatil değil eziyet çekiyor olacağız.