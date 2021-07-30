Bodrum’da saat 24.00’ten sonra eğlencenin çivisi iyice çıktı

Ünlüsü, ünsüzü, fenomeni, sosyetiği; kim olduğunun hiçbir önemi yok ama iki yıldır içinde olduğumuz pandemi sürecinden ders almadığımız ortada... Yazın tam göbeğinde mekanlarda, kulüplerde art arda kavgalar çıkıyor. Küfrü, kıyameti koydum bir kenara, sosyal mesafeli insanlar olmamız gerektiğini unutmuşlar kafa göz giriyorlar birbirlerine. İşte geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin Yalıkavak'ta sahne aldığı mekanda hesap yüzünden çıkan, tabakların-bardakların havalarda uçuştuğu kavgayı okudunuz.



Bunun gibi basına yansımayan onlarla olay daha var. Alkolün dozunu kaçırıp sevgilisini hırpalayan, yan masaya gösteriş yapayım derken laf dalaşına giren erkeklerin karıştığı kavgalar da cabası. Bu kavgalardan rahatsızlık duyan ciddi bir kitle var. Artık yeter, çünkü 24.00'ten sonra Bodrum'da eğlencenin çivisi çıktı. Artık diken üstünde oturmak istemiyorum ben. İnsan olmayı öğrenene kadar da ben bu yasaklara tamamım!



40 DERECE SICAKTA RUSYA ESİNTİSİ

Son günlerde dijital platformlarda her türlü yapımı izliyor, puanlıyorum. Bir dönem İspanyol ve Alman yapımların hastasıydım. Şimdilerde ise Rus yapımı dizileri izliyorum. İlk olarak Çernobil felaketinde yaşanan aşkı konu alan bir diziyi izledim, ardından da 'Komiser Grom: Veba Doktoru' filmine geçiş yaptım... Aksiyon ve macera türündeki filmde seri cinayetleri çözen, kural tanımayan bir dedektif ve çaylak yardımcısının hikayesine odaklanıyorsunuz. Sıcakların 40 derecelere çıktığı Bodrum akşamlarında dondurmanızı klima altında kaşıklarken biraz Rusya esintisi çok iyi geliyor.



O KIZ BODRUM'DA

Ben Maçakızı'ndan Edition'a oradan Boel'e, biraz da Lucca eğlencesine süzülürken mekanlarda bulunan gezginlerden hep aynı sözü duyuyorum: "Şuradaki kızı gördün mü, çok güzel!" Kim o kız merakınızı gidereyim: Cindy Mello. 16 yaşından beri modellik yapan Cindy'i biz Kıvanç Tatlıtuğ'lu reklam filminden tanıyoruz.



New York'ta yaşayan ünlü model, Alessandra Ambrossio ve Adriana Lima'nın tahtına aday gösteriliyor. Şimdilik Bodrum mekanlarında boy gösteren Cindy'nin Instagram paylaşımlarını takip edip mekan mekan gezen playboylar bakalım güzel modeli tavlayabilecek mi? Göreceğiz.



KAHVALTICIDA EVLİ, KULÜPTE BEKAR ERKEKLER!

Ben gece insanı olmayı bir süreliğine bıraktım. Gündüzleri 'Bodrum'da hangi kahvaltı mekanına gitsem, nerenin gözlemesi iyi, hangi pişi daha lezzetli, acılı menemen nerede yenir?' arayışındayken, karşıma çıkan bir erkek modelinden bahsedeceğim. Geceleri kulüp kulüp gezen 'yaz bekarları', sabahları eşleri ve çocukları ile kahvaltıda oluyor.



İlk başta göz göze geldiğimizde bana yakalanmanın verdiği bir panik durumu oluyor tabii. Ancak sonradan battı balık yan gider moduna girip boş veriyorlar. Fonda Kenan Doğulu parçası çalıyor işte. Boşveeeer! Peki aklıma takılan şöyle bir durum var; buna kadınlar da okey mi? Görünen o ki onlar da boş vermiş.