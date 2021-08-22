MERT VİDİNLİ

Şu sıralar biz şehir insanının en büyük sorunsalı taksi bulamamak.

Yolda boş geçip durdurmaya çalıştığınız hiç bir taksi yüzünüze dahi bakmıyor sizi önemsemeden basıp gidiyor.

Yakalayıp bindiklerinizde türlü kapris ve triple sizi gideceğiniz yere varana kadar bezdiriyor. Şikayet etmeye kalktığınızda da sizi tehdit ediyor.

Bir arkadaşım turist bir tanıdığı ile Beyoğlu'ndan Bebek'e pazarlıkla 250 TL'ye gitmiş. Bir diğer turist arkadaşımda otelinden gitmek istediği yere gidene kadar bin kere şoförün lafını sözünü geçiştirmiş.





Çünkü şoför 'Oraya gitme, buraya git' deyip alakasız restoranlar tavsiye etmiş.

Buradan da anlaşılıyor ki başka restoranlarla anlaşması olup oraya müşteri götürmeye çalışıyor.

Kısacası İstanbul'da taksicilik mesleği yoldan çıkmış durumda.

O zaman bize ya Uber'imizi verin ya da bu taksilere bir çeki düzen verin.



Restoranda kurşun döktürür müsünüz?

Yepyeni bir eğlence adeti ile karşınızdayım.

Bugüne kadar müşteri çekmek için bir çok yenilik deneyen restoran duydum ama böylesini duymadım. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın gittiği restoranda oturduğunuz masaya gelip kafanızın üstünden kurşun döküyorlarmış.



Ben duyduğumda yok artık dedim.

Ama doğruymuş Nazarlardan korunmak için, kem gözden arınmak için kurşun döktürenlerde bu restorana günler önceden rezervasyon yaptırıyormuş.

Ne diyorsunuz? Siz bu konseptte bir mekana gider miydiniz?



DOĞAYA KIYMET VERENLERİN ADRESİ: LONGOZ ORMANLARI

Trakya'nın saklı cenneti olarak bilinen İğneada Longoz Ormanları özellikle bugünlerde Ormana, doğaya kıymet verenlerin gittiği bir adres.

Burada eğlence aramayın. Hem zihninizi dinlendirin hem de sükunetin içinde trekking yapın. Yılın her döneminde bir başka güzelliğe bürünen ormanların arasındaki dere ve göllerde kanoya binip bol bol Instagram'ınıza içerik de çıkarabilirsiniz.



Eylül ayında kafanızı sıfırlamak istiyorsanız yola düşün.