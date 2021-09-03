Sporcuların yeni yatırım aracı!

NFT, yani Non-Fungible Token son zamanların en popüler kripto para fenomeni... En yalın haliyle dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifika. Örneğin Mona Lisa tablosunun fotoğrafını çekebilirsiniz veya basılı bir kopya posterini alıp duvarınıza asabilirsiniz ama bu eserin dünya üzerinde tek bir orijinali bulunacaktır. NFT'ler de benzer şekilde tek ve eşsizdir.

Geçtiğimiz günlerde Emirgan'ın popüler adreslerinden La Boom'da basketbol oyuncusu bir ekiple laflarken konu NFT'ye geldi. Yeni bir yatırım aracı olarak sporcular arasında da popüler bir mevzuymuş. Ancak aslında pek de konuya hakim değiller. Ortak fikirleri de şu; her gün yeni bir dijital yatırım aracı çıkıyor. Yatırım yapıp kara geçmeyi beklemek ne kadar doğru? Masadan yükselen bir ses de şunu söyledi: "Siz bildiğinizden şaşmayın, altın alın, gümüş alın, bırakın bu dijital oyuncakları."

Ben olup bitene hâlâ dev bir soru işareti ile bakıyorum. Bakalım hangi ünlü sporcumuz bu işten köşeyi dönecek? Unutmadan dijital sanat çağının başlamasına sebep olan en büyük hareket ise Christie's Müzayade Evi'nde gerçekleşti geçtiğimiz aylarda. 69.3 milyon dolara bir NFT jetonunun satılması ile rekor kırıldı. Müzisyen Grimes de bu akıma katıldı ve dijital sanat çalışmalarının, videolarının bulunduğu bir koleksiyonundan 6 milyon dolar kazandı. Birçok örneği art arda duyuyoruz ama ülkemiz topraklarında bu konuyla ilgili henüz yeterli aydınlanma olduğunu düşünmüyorum.



DÜĞÜNLERDE YENİ TREND

Eylül ayına o kadar hızlı bir giriş yaptık ki, ilk olarak soluğu davetlerde aldık. Ajandalarımız dolmaya başladı... Fiziksel olarak bir araya gelmek hepimize iyi geldi. Hem sosyal medya fenomenlerinin hem de sosyetik isimlerin konuşacak çok konusu birikmiş. Selfieler çekmeyi, süslenip mekan içerisinde salınmayı da çok özlemişiz. Eylül ayındaki düğünler de şekil değiştirdi. İki ayrı gece düğün yapmayı tercih eden çok kişi var. İlk gece aile büyükleri bir araya geliniyor, ikinci gece ise gençler eğleniyor. Böylece kişi sayısı da azalmış oluyor. Şehre dönüşün en büyük hareketlerinden biri de sanat davetlerinin yapılması. 5-10 Ekim tarihlerinde Contemporary İstanbul organize ediliyor. Yerli ve yabancı birçok sanat galerisi, sanatçılarını ve de koleksiyonerlerini Tersane İstanbul'da ağırlayacak.



KLEPTOMANLARA DİKKAT EDİN!

Kleptomani yani çalma hastalığı popüler kesimde çok arttı. Malum pandemi sürecinde mekanlar kapandı, gezgin tayfa evlerde toplandı. Ev partileri ayyuka çıktı, özel DJ'ler getirildi, şefler tutuldu, yemekler pişirildi vs... Çalma hastalığı hikayeleri de bu partilerde yaşanıyor. Çünkü kleptomaniye meyilli olanların hastalığı ev ortamında tetikleniyor. Geçtiğimiz günlerde yalısında parti yapan tanınmış bir isim, ertesi gün milyonluk saatinin koyduğu yerde olmadığını görür. Tabii kriz çıkar, tüm arkadaşlarını zan altında tutup onlarla küsme noktasına gelir. Gerçek ise günler sonra ortaya çıkar. Gittikleri bir mekanda bir arkadaşının kolunda görür. Saati çalan kişi bunu bilinçli yapmadığını, kleptomani ile yıllardır savaştığını iddia eder, sonra saati iade eder ama tabii arkadaş grubundan elenir. Bu hikayeler çok fazla. Siz siz olun misafirlerinizi eve çağırdığınızda pahalı eşyalarınızı ortadan kaldırın.