MERT VİDİNLİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge ile 6 Eylül sonrası iç hat uçuşlarında kalkıştan en az 14 gün önce gerekli tüm dozların tamamlanması ya da bilimsel olarak bağışıklık kazanıldığının belgelenmesi, kalkıştan 48 saat önce yapılmış negatif PCR testinin ibraz edilmesi zorunluluğu getirildi.

Böylelikle aşı karşıtlarının önüne bir set daha konmuş oldu. Benzer kurallar kapalı alanlar için de geldi, havalar serinlemeye başladı. Restoran, kulüp, bar, sinema ve tiyatro gibi kapalı etkinlik yapan tüm yerlere girişte aşı karnesi de zorunlu hale gelince her şey çok daha güvenli olacak. Sabırla bekliyorum. Bakalım uygulamalar yeme içme sektöründe nasıl bir kontrolle ilerleyecek?







Taksi sorunsalına nasıl çözüm bulduk?

Taksi şoförleri biz kullanıcıları almıyor. Biz de istenmediğimizi kabul ettik. Belki önceki yılların, Uber kullanıcılarının intikamını alıyorlar. Kısa mesafe giden bizlere tepki koyuyorlar. Bahşiş vermeyen müşteriye siz bizim kıymetimizi bilmediniz biz de Ortadoğulu turistlere çalışırız diyorlar. Bir arkadaşım da buna çözüm getirmiş. Taksi uygulamasına Arap bir isimle kayıt olmuş. Çağırdığında da Türk olduğu anlaşılmaması için tek kelime Türkçe konuşmuyormuş. Ve hop taksisi bir kaç dakika içerisinde kapıda. Ne günlere kaldık. Nasıl yöntemler keşfediyoruz.







Ev erkeği aldım kendime kime ne?

Geçtiğimiz günlerde bir grup kadının sohbetine tanık oldum. İçlerinden bir tanesi yeni bir ilişkiye başlamış hatta nikah masasına oturdu oturacak. Tabii bizdeki merak kediyi öldürür misali hepimizin ilk sorusu beyefendi ne iş yapıyor? Hali vakti yerinde mi? Verdiği cevabı şaşkınlıkla karşıladık. Benimkisi 'ev erkeği' dedi. Hiçbir iş yapmıyor. Tüm gün evde. Onun işi beni sevmek, bana sürprizler yapmak. İşten eve döndüğümde benimle ilgilenecek enerjide ve huzurda olmalı. İşin stresi ile eve gelen yorgun sevgili, koca istemiyorum. Dilim yandı bir kere. Ben evi çekip çevireceğim, o bana iyi bakacak, tek isteğim bu. Şaştım kaldım. Afalladım bir yandan da neden olmasın, kadınların en büyük sitemi evde ilgisiz erkek. Ne diyorsunuz sevgili okurum? Ev erkekleri çok rağbet görür mü?







Fişekhane konserleri klasikleşiyor!

Ekim ayının ilk haftasına kadar açık hava konserleri devam ediyor. Özellikle son günlerde Fişekhane öne çıkıyor. Kennedy caddesi sahil yolunda kültür, sanat ve eğlence sevenler için inşaa edilen yeni buluşma noktası dikkatleri üzerine çekiyor. Bakın konser programı da oldukça keyifli: Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin. Sanatçılarımız ve tüm müzisyenlerin uzun süredir beklediği an geldi. Umarım böyle de devam eder. Fişekhane'de görüşmek üzere.