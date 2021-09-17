Yüzde 90 fiziksel benzerlikle başrolü kaptı

Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece'nin başrol oynadığı, Alzheimer hastalığına dikkat çeken 'Sadan Hanım' adlı film, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde vizyona giriyor. Ömrünün son yıllarını Alzheimer ile geçiren Sadan Ünüvar'ın hayatının anlatıldığı filmin yönetmeni Göksel Gülensoy, Sadan Hanım'ın gençliğini canlandıracak isim için onlarca oyuncu fotoğrafını tararken Canan Ergüder'in benzerliğini fark etti.



Ünlü yönetmen, çene yapısı, elmacık kemikleri ve yanak hatları ile burun detaylarını bilimsel yöntemlerle karşılaştırdığında, iki isim arasında yüzde 90 benzerlik tespit etti. Ergüder'in peşine düşen Gülensoy, menajeri aracılığıyla ulaştığı oyuncuyu projeye ikna etti. Ergüder, projeyi kabul ettikten sonra o zaman hayatta olan Sadan Ünüvar'ı da evinde ziyaret edip, onunla sohbet etmişti.



BÜYÜMEK NE GÜZEL ŞEY!

Tam sekiz yıl önce, 20'lerimde, hayata yeni heyecanlarımla başladığım zamanlarda GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik bana 'Gel hadi yaz, bizimle ol' dedi. Ve işte o günden bugüne SABAH GÜNAYDIN ekinde çok keyifli yazılar yazdım ve bugünlere geldim... Hayat akışımın değişmesi ile beraber yazılarıma bir süre ara veriyorum. Bugüne kadar bana yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ama bu gittiğim anlamına gelmez. En kısa zamanda aranıza geri döneceğim. İstanbul mekanlarını keşfetmeyi, gezmeyi unutmayın. Bu arada ufak ufak dedikoduları da sizinle paylaşmaya devam edeceğim. GÜNAYDIN benim ailem, sizleri seviyorum.