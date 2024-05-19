MERVE YURTYAPAN

Bir dönem atv’de yayınlanan ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisindeki rolüyle adını duyuran Duygu Üstünbaş, “Türkiye’de de yurt dışında da çok sevilen bir dizi oldu. Beni görenler hâlâ ‘Avukat Esma’ diyor” dedi

Oyuncu Duygu Üstünbaş'ın, bir dönem atv'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi kariyerinde dönüm noktası oldu. 'Avukat Esma' rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Üstünbaş, şu sıralar 'Cyrano' adlı tiyatro oyununda rol alıyor.

Oyunda 'Roxanne' karakterini canlandıran Üstünbaş ile oyunculuk macerasını, yeni oyununu ve sanat camiasındaki güzellik anlayışını konuştuk.

'Cyrano' oyununda şiirsel bir anlatım var. İzleyiciyi neler bekliyor?

Her oyuncunun ve tiyatro sevdalısı izleyicinin severek takip ettiği bir tiyatro eseri, 'Cyrano'. Fransız yazar Edmond Rostand'ın 1897'de yazmış olduğu ama hem karakterleriyle hem konusu itibariyle eskimeyen, o şiirselliğin kulaklarınızda çınlattığı melodisiyle, 'Roxane'ın aşkı, 'Cyrano'nun fedakarlıkları ve 'Christian'ın içsel çatışmalarıyla seyirciyi romantik ve trajik bir dünyanın içine alıyor. Aynı zamanda mizah yönü güçlü bir oyun.







Oyunda günümüzün güzellik meselelerine, derinliğini kaybetmiş duygulara da değiniliyor...

Günümüzde insan sosyal medyada ve toplumda dayatılan güzellik standartlarına uymak için çabalarken, bu oyun bize gerçek güzelliğin ve sevginin sadece dış görünüşle olmadığını, aşkın fiziksel çekimden ibaret olmadığını hatırlatıyor. Burnunun görüntüsü nedeniyle yaşadığı özgüvensizlikten dolayı sevdiği kadına aşkını itiraf edemeyen, sevdiği kadının aşkına kavuşması için arabuluculuk yapan, onun mutluluğu için kendi aşkını gizleme fedakarlığını gösterebilen Cyrano gibi bir karakter var. Gerçek aşkın ne olduğunu anlatıyoruz.

İzleyiciye oyundan çıktığında ne düşündürmeyi amaçlıyorsunuz?

İzleyicinin sadece aşkı değil hayata dair toplumda tüm kusurlarımızla ve dürüstlüğümüzle özgüvenle durabilmeyi düşündürmek istiyoruz.







YETENEK DEĞER GÖRMÜYOR

Özellikle dizi sektöründe görsellik ön planda tutuluyor. Yetenekli isimlerin yeterince değer görmediği oluyor mu?

Yetenek değer görmüyor veya çok geç fark ediliyor. Şimdi ekranlarda hayranlıkla izlediğimiz başarılı oyuncuların kaç yaşında bu şöhrete kavuştukları konusu sayısız örneklerle dolu. Şansı olup genç yaşta seçilip ekranda da kendini geliştirebilmiş sadece ülkemizde değil dünyada da önemli başarılar elde eden oyuncularımız var. Yeteneklerimizle daha fazla gurur duyabiliriz fırsat verilse!

'Avukat Esma' rolüyle dikkat çekmiştiniz. Bu proje kariyerinizde dönüm noktası oldu mu?

'Sen Anlat Karadeniz' dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahipti sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok fazla ilgi gördü. Dizinin hayranlarından bizlere hala mesajlar geliyor. Beni hâlâ avukat Esma olarak tanıyor olmaları ayrıca mutlu ediyor.

Atış okçuluk ve binicilik eğitimi almışsın. Seni dönem projelerinde görür müyüz?

Farklı alanlarda kendimi keşfetmeyi seviyorum. Binicilik bambaşka bir tutkuya dönüştü. Hem spor olarak yapmaktan zevk aldığım hem de atların iyileştirici gücüyle huzur bulduğum bir aktivite oldu. Dönem projelerine hep çok ilgi duymuşumdur ama benim için önemli olan hikaye ve karaktere duyduğum heyecan.