‘Allah Türkiye’den ve Erdoğan’dan razı olsun’

NEYAD ve AFAD’ın Suriye’de savaş mağduru çocuklar için verdiği iftarda GÜNAYDIN da vardı. İftara katılan Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti “Onlar bizim çocuklarımız’ demek yetmez. Buraya gelip tüm dünyanın dikkatini çekmeliyiz” dedi

Geçen cumartesi Suriye'de yaşanan iç savaşta yetim ya da öksüz kalan çocuklar için Fırat Kalkanı bölgesi içinde yer alan AFAD Çobanbey Lojistik Merkezi'nde iftar verildi. Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen iftar için ben de Gaziantep'ten Suriye'ye geçtim... İftarda 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani de vardı.



'ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN'

Tüm gün foto-muhabiri arkadaşım Saffet Azak ile birlikte savaş mağduru çocuklarlaydım. Onlarınki çok zor bir imtihan. Bir kısmı gözlerini direkt savaşın içinde açtı, bir kısmı da savaşla yaşamayı öğrenmek zorunda kaldı. Kolay değil; anneni ve babanı savaşta kaybedip tek başına bir yaşam yolculuğuna çıkmak, hele çocuksan...

Belki hepsinin yaşları ve isimleri farklıydı ama yüreklerindeki mahzunluk aynıydı. 14 yaşındaki İbrahim ve Rohman'ın şu cümleleri ise yürek burktu: "Hangi halde olursak olalım; hamdolsun. Elimizden bir şey gelmiyor, her şey Allah'ın takdiri. Allah Türkiye'den bin kere razı olsun. Türkiye, bize yardım ediyor."

Türk halkını dualarından eksik etmediklerini söyleyen İbrahim, Rohman ve Ali; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resimlerde görüp tanıdıklarını ve çok sevdiklerini söyledi.



ÇOK EĞLENDİLER

Babasını savaşta kaybeden 13 yaşındaki Abdurrahman ve 10 yaşındaki Sidra, kendileri için hazırlanan bu özel etkinlikte çok eğlendiklerini söyledi. Onların yüzlerindeki mutluluğun tarifi gerçekten zor... İftara katılan İvana Sert, duygularını şöyle dile getirdi: "Herkesin burada bu duyguyu yaşaması gerekiyor. Çocuklar için az da olsa bir şey yapabildiysem ne mutlu bana."

Böyle anlamlı bir gün organize edip beni de davet ettikleri için NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş'a ve yönetim kurulunda yer alan Ayşe Betül Kayahan, Sidre Diptaş Bali, Ebru Kain, Hüsna Urlu, Beril Hasdemir, Banu Yüksel, Tevhide Çiftçi, Leyla Eryener'e; AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD Dış İlişkiler Koordinatörü Serra Diptaş ve AFAD ekibinden Önder Gödez, Orhan Başkal, Serkan Karaca'ya teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun.



'TELEFONLA DEĞİL, MERMİ SESLERİYLE BÜYÜYORLAR'

Eşi İmane Elbani ile yetim-öksüz çocuklarla vakit geçirip oyunlar oynayan Murat Yıldırım, duygularını şöyle dile getirdi:

"Sözcüklerin yetmediği nokta... Bir tarafta çocuk, diğer tarafta savaş... Önce Allah onlara yardım etsin, sonra bizler elimizden geldiğince dikkatimizi bu çocuklara verelim. 'Onlar bizim çocuklarımız' demek yeterli olmuyor. Bizlerin gelip dünyanın tüm dikkatini buralara çekmemiz lazım. Bu çocuklar savaş dışında bir şey görmedi; mermi sesleri ile büyüyorlar. Gözlerinde bir eksiklik var. Hiç kimse savaşa alışmaz. Hayalleri var ama belki hayal bile kuramıyorlar. İnsanın mutlu olmasının üç sebebi; iyilik yapmak, şükretmek, arkadaşlarınla güzel vakitler geçirmek. Bu tarz iyilikler hem insanın ruhuna, hem de karşısındakine iyi geliyor."



'ONLARI ANLAMAK ZOR'

Eşi İmane'nin Arapça konuştuğu için çocukları daha çok hissettiğini dile getiren Yıldırım; "İmane onların duygularını bana tercüme etti. Telefonla değil, savaşla büyüyorlar. Onları anlayabilmek kolay değil" dedi.



TOP HAVUZUNDA OYNADILAR

İçlerinde giysi, oyuncak, gıda malzemesi olan hediyelerini alan çocukların mutluluğu her şeye değerdi. Çocuklar, tüm gün top havuzunda oynadı, kaydıraktan kaydı, üç boyutlu film izledi.



'BÜYÜK BİR MİLLETİZ, TÜM MAZLUM COĞRAFYALARA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İftar öncesi AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, hem bölge, hem de yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi. Bugüne dek 310 bin Suriyeli'nin, Türkiye'den bölgeye geri dönüş yaptığına değindi. Düzenli ve düzensiz kampları ve orada yaşanan insani dramı da anlattı Güllüoğlu...

NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş, "Büyük milletiz. Tüm mazlum coğrafyalara yetişmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Yemen, Filistin, Arakan, Somali ve Suriye'ye de yetişiyoruz" dedi. Diptaş, NEYAD'ın geleceğin öncü kadınları olmaya aday genç kızlarımızın yüksek öğrenimleri için seferberlik başlatma düşüncesi ile yola çıktığını ve yardımlaşma misyonunun da olduğunu, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını da anlattı.