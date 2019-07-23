ÖMER KARAHAN

Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz cuma günü yayınladığı 'Aşk Bu' single'ı nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önceki çalışmalarında milyonlarca kez izlenen Boz, bu kez 12 saatte 300 bin, üç günde ise sadece 1 milyon kişiye ulaştı. Birçok hayranı, yaptıkları yorumlarda Murat Boz'un parça seçimini beğenmediklerini, yaz için uygun bir müzik olmadığını dile getirdiler.



Boz'un kariyerindeki sıkıntılı zamanlar aslında aylar öncesinden başladı. Boz'un geçtiğimiz Mart ayında başrolünde yer aldığı 'Öldür Beni Sevgilim' adlı sinema filmi de 10 hafta boyunca gişede sadece 668 bin kişi tarafından seyredilmişti.

Belki de bu sorun, Murat Boz'un çok fazla kulvarda seyirci karşısına çıkmasından kaynaklanıyor.

Boz, şarkıcı mı, TV yüzü mü, sinema oyuncusu mu? Müzikte, sinemada duvara toslamak bu yıl canını epey sıkmıştır diye düşünüyorum.



TV hakkında yorum yapmak istemiyorum çünkü orada ayırt edici bir başarı vardır ya da yoktur; tartışılır...

Ancak Instagram'da 9.5 milyon takipçisi varken, popstar diye lanse edilirken; şarkısının Youtube'da üç günde 1 milyon, filminin ise gişede 10 haftada 668 bin kişi tarafından izlenmesi akıl alır gibi değil. Ya elde edilen ve sunulan şöhret sahte ya da Instagram ve sosyal medya hesaplarındaki takipçiler...

Bu sene Boz'un çöküşü mü yaşanıyor? Açıkhava konser takviminde de Murat Boz yok. Geçen sene bilet satışından çok davetiye dağıtıldığı için organizatörler, bu sene Boz'la Açıkhava konserleri için anlaşma yapmadı. Kısacası Boz, her işten azcık derken elindekinden de olup duvara tosladı!



Elçin, tüm yatırımını tiyatroya yapıyor

Dizi ve sinemadan kazandığı parayı gayrimenkul almak yerine tiyatroya yatıran Cansel Elçin'in ilk oyununun prömiyer tarihi belli oldu. Elçin, 'Çıplak Vatandaşlar' adlı oyununu Ekim ayında Zorlu PSM'de sahneleyecek. Kiproko Yapım adında bir yapım firması olan Elçin, yurt dışından daha birçok projeyi Türkiye'de sahneleyeceğe benziyor...



Retrobüs'ten özlenen tablo

60'ların, 70'lerin ve 80'lerin efsane sanatçıları Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray gibi daha birçok ünlü sanatçının şarkılarını yorumlayan Retrobüs grubu; geçtiğimiz hafta sonu Burgazada'daki Cennet Bahçesi'nde düzenlenen Retro Fest'te büyük beğeni topladı. Katılımcıları kendi deyimleriyle 'Rockbil bastırıp Retrobüs'e bindirerek' zaman tünelinde yolculuğa çıkaran grubun en önemli sırrı; seyirci ile sahneden kurdukları samimiyet... Grubun solisti Fırat Şahverdi'ye buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Özellikle her kesimden, görüşten, düşünceden ve yaştan genci aynı anda eğlendirebildikleri için... Genelde rock ve alternatif gruplar belli bir genç kitleye hitap etmeyi tercih ederken Retrobüs'ün yelpazesinin zenginliği çok güzel bir hadise...