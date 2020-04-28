Çalışanın yanındayız diye şov yapan Portakal ve Küçükkaya neredesiniz?

Yine Fox TV, yine bir skandal! Savaşçı dizisinin çalışanları, beş aydır alacaklarını tahsil edemedikleri için hem Fox TV’ye, hem de Limon Yapım’a boykot çağrısında bulundu. Fox TV’de sundukları haber programlarında her zaman haksızlıkların ve işçilerin sesi olduklarını iddia eden Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ise kendi ekranlarında yaşanan bu mağduriyet karşısında sağır-dilsizi oynuyor

Yine her şeyi en iyi yaptığını iddia eden Fox TV, yine bir skandal... 'Savaşçı' dizisinin çalışanları, 5 aydır alacaklarını alamadığı için hem Fox TV'ye, hem de yapımcıları Limon Yapım'a sosyal medyada tepki gösterdi. Kostüm grubundan rejiye, prodüksiyondan kameramanlara, ışıkçıdan set çalışanına kadar tüm çalışanlar, 'Savaşçı Ekibi Hakkını Arıyor' hashtag'i ile boykot başlattı.



Fox TV'de sundukları haber programlarında her zaman haksızlıkların karşısında ve işçilerin sesi olduklarına dair salvolar yapan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın kendi ekranlarında yaşanan bu mağduriyet karşısında dili tutuldu. Limon Yapım ise Eskişehir'de çekildiği için özellikle kış aylarında hava şartlarının ve set ortamının zorluklarına aldırış etmeden gece gündüz çalışan ekibe, Aralık'tan beri bölüm ödemesi yapmayarak onları ve ailelerini bu zor günlerde ortada bıraktı.

Yahu beceremiyorsanız yapmayın! Bu yönde onlarca e-mail alıyorum. Televizyon ve yapımcı; izlenme ve reklamdan, dizi ihracatından, dijital platformlardan ve daha birçok alandan para kazanır da niçin emekçinin parasını vermekten kaçınır bir türlü anlamıyorum... Hadi bakalım bu yazıdan sonra da Portakal ve Küçükkaya, Fox TV'de yaşanan bu emek hırsızlığına sessiz kalacaklar mı? Merak içinde bekliyorum.



Korona skandalları

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs hastalığı Covid-19 için vücuda dezenfektan enjekte edilmesi önerisinde bulununca tüm dünya şoke oldu. Trump'ın yaşattığı akıl tutulmasının bir başka versiyonuna ülkemizde ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imza attı.

23 Nisan'da bir otobüsün üzerinde şehri gezen ve çılgınlar gibi atlayıp zıplayıp dans eden Tunç Soyer'in İzmir'in semtlerini bilmediği ortaya çıktı. CHP'li Soyer şehri turlarken yanındakilere "Burası neresi, neredeyiz?" diye soru sordu. Gerçekten vücuda dezenfektan enjekte edilmesi ne kadar talihsiz bir açıklamaysa, belediye başkanı olduğun şehrin ilçelerini bilmemek de bir o kadar büyük bir skandaldır.



O zamanın sanatçıları bir başka...

Evde kaldığımız bu karantina günlerinde televizyon karşısında harcadığımız zaman dilimi artıyor. Eee haliyle televizyon kanalları da izleyicilerine moral olması adına içeriklerini düzenliyor. TRT Müzik'te haftanın yedi günü yayınlanan 'Arşivden' oldukça güzel bir program... Geçenlerde izlediğim Zeki Müren konserini dostlarıma 'Tadı damağımda kaldı' diye anlatırken, önceki gün de Müzeyyen Senar konserini izledim. Gerçekten 'O zamanlar...' diye başlayan konuşmalara, 'O sanatçılar...' örneği ile devam etmemek elde değil. Çok başarılı bir akış... Ayrıca pazar sabahları ekrana gelen David Garrett'ten Andrea Bocelli'ye kadar birçok sanatçının yer aldığı klasik müzik konserleri de oldukça keyifli...





Nerede o ikoncan, nerede bu paspalcan?

İkoncan kavramını lugatımıza sokan, giydikleri ile sayfalarda boy boy haber olan, güneşlenme zevki için Bodrum'da bir otelin şezlongunu kendisine tahsis ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar... Geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken eskimiş eşofman ve spor ayakkabılarının üzerine giydiği anlamsız paspal montu ile görüntülenen Eda Taşpınar, 'Nerede o ikoncan, nerede bu paspalcan?' dedirtti.